PosteMobile: la nuova promo con 5,99€ mensili

PosteMobile ha lanciato una nuova offerta imperdibile per i clienti che desiderano un piano conveniente e ricco di vantaggi. Si tratta della promo Creami Extra WOW 50. Quest’ultima garantisce un pacchetto completo che include chiamate ed SMS illimitati, insieme a 50 GB in 4G+. Il tutto a un costo mensile davvero competitivo. Ovvero soli 5,99€. Al momento dell’attivazione, il cliente riceverà immediatamente 10 GB. Mentre i restanti 40 GB verranno aggiunti automaticamente entro 24 ore. Tale suddivisione garantisce un’erogazione fluida e senza interruzioni della connessione, permettendo agli utenti di navigare in tutta libertà.

PosteMobile: i dettagli della Creami Extra WOW 50

L’attivazione dell’offerta è estremamente semplice. È possibile procedere negli Uffici Postali o tramite call center. In alternativa si può attivare la promo online. Il costo della scheda è pari a 10€. A tale somma si aggiunge un’ulteriore ricarica obbligatoria. Quest’ultima è pari a 10€ e coprire il primo mese dell’offerta. Inoltre, la spedizione della SIM viene offerta gratuitamente. Dettaglio che rende l’accesso all’offerta ancora più conveniente per i nuovi utenti.

Uno dei vantaggi della promo di PosteMobile è l’assenza di vincoli di permanenza o costi nascosti. E non è tutto. L’offerta include anche una serie di servizi extra compresi nel costo mensile. Tra cui “Ti cerco” e l’avviso di chiamata. Inoltre, è compresa anche l’opzione per il controllo del credito residuo. E “Richiama ora”. Per gli utenti PosteMobile interessati ai viaggi negli UE, l’operatore offre un vantaggio unico. Chiamate ed SMS possono essere utilizzati anche in roaming. Per la quantità di GB, disponibile per l’UE, invece, quest’ultima è calcolata in base alla normativa vigente.

Se il pacchetto dati mensile dovesse esaurirsi prima del rinnovo, è possibile acquistare l’opzione GIGA EXTRA. Quest’ultima offre 1 GB extra. Il suo costo è di 1,99€. L’attivazione avviene con l’apposita app o inviando un SMS al 4071160. Quest’ultimo con il testo “SI GIGAEXTRA“. In alternativa. si può chiamare il Servizio Fai da Te al 401212 o il 160 per l’Assistenza Clienti. Grazie a suddette caratteristiche, la promo Creami Extra WOW 50 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un’offerta vantaggiosa. Il tutto senza compromessi sulla qualità del servizio e sulla trasparenza dei costi.