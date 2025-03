Volvo ES90: svelata la nuova elettrica del brand

La Volvo ES90 si svela, mostrando linee eleganti e dinamiche. La sua forma fastback è il perfetto connubio di stile e funzionalità, una berlina che guarda al futuro con occhi decisi. Chi avrebbe immaginato un design così all’avanguardia per un marchio come Volvo? La nuova berlina, che si preannuncia tra le più sofisticate, mantiene però l’identità della casa automobilistica, con il frontale che richiama la sua ultima generazione di veicoli elettrici. La firma luminosa a martello di Thor domina i fari, un segno distintivo che la rende immediatamente riconoscibile. Non si tratta solo di bellezza, però. Il tetto della vettura è equipaggiato con un sensore LiDAR, un piccolo ma fondamentale dettaglio che testimonia l’evoluzione tecnologica della ES90. L’adozione di un sistema di guida assistita avanzato (ADAS) oltre che una scelta pratica è un chiaro messaggio verso il futuro della sicurezza stradale.

Con una lunghezza che sfiora i 5 metri, la Volvo ES90 promette un abitacolo spazioso, dove ogni dettaglio è pensato per il comfort e la praticità. Vi piacerebbe viaggiare a bordo di una berlina così imponente, dove l’interno sembra essere progettato su misura per ogni passeggero? La tecnologia di bordo, inoltre, non ha mancanze. È come se il futuro fosse già arrivato.

Prestazioni e autonomia senza eguali: la nuova Volvo si distingue

Quanto lontano potremmo andare con una sola ricarica? La risposta arriva dalla Volvo stessa: 700 km di autonomia, grazie alla batteria da 106 kWh della ES90. Una distanza impressionante, che conferma l’impegno del marchio nell’offrire un’esperienza di guida senza pensieri. Immaginate di essere in viaggio, senza dover interrompere la marcia per ore. E se dovesse servire una sosta rapida? In soli 10 minuti, grazie alla ricarica ultraveloce da 350 kW, sarete pronti a percorrere altri 300 km. Con una piattaforma SPA2 e architettura a 800 V, l’auto garantisce prestazioni elevate anche durante le ricariche. La Volvo ES90 non è solo potente, ma anche estremamente intelligente. Perché non sfruttare il massimo della tecnologia per migliorare la nostra sicurezza? Il nuovo sistema NVIDIA DRIVE AGX Orin, insieme ad una rete di sensori che include radar, telecamere e LiDAR, rende questa berlina una delle più avanzate mai realizzate.