Attenzione! WhatsApp non funzionerà più su alcuni smartphone

L’era degli smartphone obsoleti sta per finire… almeno per chi utilizza WhatsApp. Infatti a partire da marzo 2025, la celebre app di messaggistica smetterà di funzionare su alcuni dispositivi. Ci riferiamo a quelli che non soddisfano più i requisiti minimi richiesti. Questa decisione coinvolgerà diversi modelli con sistemi operativi ormai superati. È stata infatti presa per garantire maggiore sicurezza e prestazioni ottimali. Gli utenti interessati riceveranno un avviso direttamente all’interno dell’app, così da poter valutare in tempo le possibili soluzioni.

WhatsApp: evoluzione tecnologica e necessità di adeguarsi

Gli smartphone più vecchi, infatti, non dispongono della potenza di calcolo e delle capacità di archiviazione necessarie per supportare le versioni più recenti dell’app. Ogni aggiornamento introduce nuove funzionalità e miglioramenti in termini di privacy e protezione dei dati. Rendendo indispensabile un hardware adeguato. Per continuare a utilizzarla, bisogna disporre almeno della versione 5.0 di Android o di iOS 15.1 su iPhone. Chi possiede un dispositivo con una versione inferiore quindi non potrà più accedere ai propri messaggi, né inviarne di nuovi.

L’avanzare della tecnologia impone aggiornamenti continui, e le aziende digitali devono adattarsi per garantire servizi efficienti. WhatsApp, con miliardi di utenti nel mondo, punta infatti a migliorare costantemente la propria esperienza d’uso. Eliminando il supporto per dispositivi non più in grado di sostenere le sue funzionalità più recenti. Questo cambiamento potrebbe rappresentare un disagio per alcuni. Ma è una scelta inevitabile per mantenere alti gli standard di sicurezza e prestazioni.

L’unica alternativa per chi possiede un modello ormai obsoleto sarà quella di cambiare smartphone. Senza un dispositivo aggiornato, non sarà possibile accedere a WhatsApp né sfruttare le sue funzioni avanzate. Tale transizione potrebbe sembrare scomoda. Eppure è il risultato di un progresso tecnologico che richiede dispositivi sempre più performanti. Con il tempo, questo genere di aggiornamenti diventerà sempre più frequente. Rendendo necessario un continuo adattamento da parte degli utenti.