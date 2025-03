Vodafone e AST SpaceMobile creano SatCo: connessione internet dallo spazio

Offrire agli utenti di tutta Europa una connessione stabile che possa consentire di portare a termine le comuni operazioni giornaliere è sicuramente un obiettivo comune delle aziende. In tale prospettiva realtà come Vodafone e AST SpaceMobile hanno deciso di realizzare una nuova impresa denominata SatCo.

Un’impresa che nasce, dunque, con lo scopo di fornire internet a banda larga cellulare basata su tecnologia spaziale ai clienti presenti su tutto il territorio europeo. Ma l’obiettivo vero e proprio qual è? Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli diffusi da Vodafone e AST SpaceMobile.

Vodafone: i dettagli su SatCo

Non fa altro che attirare l’attenzione il nuovo progetto denominato SatCo, risultato dell’accordo tra Vodafone e AST SpaceMobile, che consentirà agli utenti di connettersi a internet anche nel caso in cui si trovino in luoghi più isolati.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso CEO di Vodafone, Margherita Della Valle, la connessione mobile a banda larga spaziale di Vodafone darà l’opportunità ai clienti di rimanere connessi ovunque si trovino. Della Valle ha, inoltre, sottolineato che la nuova società satellitare sarà in grado di offrire tale tecnologia innovativa ad altri operatori mobili europei attraverso un servizio chiavi in mano che combina la rete all’avanguardia e l’ingegneria di Vodafone con le antenne nel cielo di AST SpaceMobile.

Risulta chiaro che tale progetto ha l’unico scopo di andare a ottimizzare i servizi offerti dalle attuali tecnologie di connettività messe a disposizione degli utenti. Tutto ciò, con soluzioni all’avanguardia per garantire una copertura geografica in qualsiasi punto dell’Europa.

Non dimentichiamo che in tal modo si consentirà a utenti e aziende di avere accesso a una connettività cellulare a banda larga sicura dallo spazio attraverso il proprio operatore. Secondo quanto dichiarato dalle due aziende, il progetto dovrebbe portare all’operatività effettiva, in tutta Europa, tra il 2025 e il 2026. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.