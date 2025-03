Fiido T2 2025: e-bike da carico multifunzionale e potente

Fiido T2 è stato accolto con grande entusiasmo al suo lancio nel 2024 e, dopo aver raccolto preziosi feedback dagli utenti, l’azienda ha deciso di lanciare Fiido T2 2025, che conserva il suo design originale, robusto e multifunzionale introducendo aggiornamenti chiave ai componenti essenziali, nell’ottica di soddisfare il più possibile le esigenze del consumatore.

Il T2 2025 è dotato di due aggiornamenti chiave che lo rendono più efficiente e con una portata più lunga che mai. Il T2 2025 ora si aggiorna da un sensore di cadenza all’avanzato sensore di coppia Mivice S200, offrendo un significativo incremento delle prestazioni. Questo sistema all’avanguardia analizza la pressione del pedale entro 10 ms sorprendenti, fornendo un’assistenza alla potenza più fluida e precisa per un’esperienza di guida più naturale. Abbinato a un motore brushless ad alta velocità da 250 W, migliora l’efficienza, estende l’autonomia fino a 136,26 km rispetto ai 111 km precedenti e offre una guida più silenziosa e fluida con attrito inferiore e regimi più elevati. Inoltre, il T2 2025 è dotato di una modalità push-assist, che fornisce fino a 6 km/h di supporto elettrico per aiutare a superare i pendii, il tutto rimanendo pienamente conforme alle normative UE.

Capacità di carico e Design

Il T2 2025 presenta un’impressionante capacità di peso totale di 200 kg, fornendo un supporto stabile e affidabile per vari scenari di viaggio. Il resistente telaio in lega di alluminio, combinato con un sedile in grado di supportare fino a 120 kg e un portapacchi posteriore rinforzato, garantisce un carico anteriore e posteriore flessibile e sicuro. Inoltre, il T2 2025 supporta 12 diversi accessori per una personalizzazione versatile, sfruttando nel modo più efficiente ogni centimetro di spazio. Il design del telaio con gradino garantisce un accesso e una discesa senza sforzo, soprattutto per i genitori con bambini piccoli al seguito. Per le famiglie con bambini dai 2 ai 5 anni è possibile agganciare facilmente un rimorchio per bambini sul retro. Il T2 2025, dotato di un cambio Shimano a 7 velocità, offre una maggiore flessibilità, consentendo cambi di marcia senza soluzione di continuità per garantire un’esperienza di guida fluida e piacevole. Quando passi a una marcia inferiore, aiuta a mantenere una velocità di pedalata confortevole, riducendo lo sforzo delle gambe durante la pedalata. I freni a disco idraulici a quattro pistoncini con rotori da 230 mm forniscono una potenza di arresto affidabile, garantendo una frenata sicura e costante in ogni momento, anche quando si trasporta un peso extra. Inoltre, la forcella anteriore con sospensione idraulica in lega di alluminio, con 60 mm di escursione, garantisce una guida più fluida anche su terreni accidentati, offrendo maggiore comfort e stabilità sia a te che al tuo bambino. Il cavalletto a supporto completo garantisce che, sia che tu stia trasportando bambini o carichi pesanti, l’ebike rimanga stabile quando ti fermi, offrendoti tranquillità e comodità.

Trasporto e Controllo intelligente

La T2 2025 funge anche da affidabile bici elettrica da carico per viaggi in solitaria. Il cestino anteriore chiuso può essere montato su quello posteriore, trasformandolo in un capiente cestino posteriore. Puoi anche aggiungere ulteriori borse laterali, una borsa per portapacchi posteriore con cerniera e oggetti essenziali per una guida sicura come un porta telefono e un casco. Gli pneumatici larghi CST 20×4.0 offrono un’aderenza eccellente e prestazioni antiscivolo migliorate, garantendo grande stabilità per il trasporto di carichi pesanti su vari terreni. Preoccupato di rimanere senza batteria? La portata già impressionante può essere ulteriormente estesa aggiungendo la batteria range extender, che ti consente di sostituire facilmente la batteria e continuare il tuo viaggio. Il display con grado di protezione IP68 ti consente di guidare con sicurezza anche sotto una pioggia leggera, visualizzando chiaramente tutti i dati importanti. Puoi anche utilizzare l’app Fiido per godere di un controllo intelligente ed efficiente, rende la gestione della tua corsa semplice ed efficiente. Con pochi tocchi puoi controllare potenza, luci, modalità di assistenza e tenere traccia dei dati di corsa. L’interfaccia semplificata ti fa risparmiare tempo e garantisce regolazioni rapide e mirate durante la guida. Gli aggiornamenti remoti del firmware e le funzionalità social mantengono la tua ebike aggiornata e connessa, migliorando sia la tua esperienza che la tua comodità.

Prezzo

Fiido T2 2025 può essere acquistata sul sito ufficiale ad un prezzo di listino di 1599 euro, premendo questo link.