Meizu 22, nuovo top in arrivo sul mercato ad aprile

Il produttore tech Meizu è ormai tornato alla carica anche nel settore degli smartphone. Nei suoi piani ora c’è l’arrivo di una nuova serie di device appartenenti alla fascia alta del mercato. Ci stiamo riferendo alla prossima serie top denominata Meizu 22. Sappiamo che questa nuova serie sarà composta almeno da due dispositivi, di cui un modello base e un modello Pro. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono arrivate le prime conferme riguardanti il debutto ufficiale.

Meizu 22, la nuova serie top di gamma di Meizu in arrivo ad aprile 2025

Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi dettagli riguardanti il debutto ufficiale della nuova serie top di gamma di casa Meizu. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Meizu 22. Secondo quando è emerso in rete, questa nuova serie arriverà in veste ufficiale sul mercato fra non molto tempo.

Si parla infatti del mese di aprile 2025 come mese per il debutto ufficiale. Sembra infatti che l’azienda terrà un importante evento di presentazione in Cina proprio durante questo mese. Nulla si sa ancora, invece, di una possibile presentazione anche a livello globale. La nuova serie dovrebbe essere composta da almeno due modelli.

Il primo di questi è il Meizu 22, mentre il secondo è Meizu 22 Pro. Quest’ultimo è stato immortalato qualche tempo fa in una immagine con affianco sul lato sinistro il suo predecessore, il Meizu 21 Pro. Come è possibile osservare dall’immagine, il nuovo device avrà sul retro un nuovo design. Il modulo fotografico, infatti, sarà caratterizzato questa volta da una zona circolare piuttosto ampia, simile in parte a quanto abbiamo visto ultimamente su alcuni dispositivi della concorrenza.

Dal punto di vista prestazionale, sappiamo quasi per certo che il modello base sarà alimentato dal soc top di gamma di casa Qualcomm, il soc Snapdragon 8 Elite. Attendiamo comunque l’arrivo di ulteriori dettagli riguardanti le presunte specifiche.