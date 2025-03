Iliad lancia la TOP 250: un’offerta che unisce convenienza e tecnologia

Iliad propone una delle offerte più vantaggiose per i suoi clienti. Parliamo infatti di una tariffa mensile di 9,99€. La nuova promozione chiamata TOP 250, permette di usufruire di minuti illimitati verso tutti i numeri in Italia. Con oltre 60 destinazioni internazionali incluse, e ben 250GB di traffico dati in 4G e 5G. In più, chi attiva l’offerta potrà approfittare di un ulteriore vantaggio legato alla fibra ottica domestica. Con uno sconto di 48€ all’anno, che porta il costo della connessione a soli 21,99€ al mese, anziché 25,99€.

Fibra Iliad: una combinazione perfetta per chi cerca risparmio e prestazioni

Questa promozione è accessibile a chiunque. Sia ai nuovi clienti che desiderano passare a Iliad sia utenti già abbonati. I quali possono modificare il loro piano direttamente tramite l’Area Personale online. L’attivazione richiede una spesa iniziale di 9,99€ per coprire i costi di attivazione. Ma una volta attivato il piano mobile, si può iniziare a godere di tutte le funzionalità senza alcun sovrapprezzo. Il tutto con la garanzia che le tariffe rimarranno fisse nel tempo.

Oltre ai 250GB di traffico dati, la promo include anche minuti illimitati e 11GB di roaming nell’Unione Europea senza costi aggiuntivi. Un grande vantaggio per chi viaggia spesso o ha bisogno di rimanere connesso anche all’estero. Il piano è davvero pensato per soddisfare le esigenze di chi cerca una soluzione completa. Senza vincoli nascosti e con un’ampia copertura, sia in Italia che fuori dai confini nazionali.

L’offerta TOP 250 non riguarda però solo il piano mobile. Al contrario si estende anche alla connessione Internet per la casa, con la possibilità di attivare la fibra ottica a un prezzo vantaggioso. Grazie allo sconto annuale di 48€, l’abbonamento alla fibra diventa ancora più conveniente. Permettendo ai clienti di risparmiare in modo notevole rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato. In più, la trasparenza dei costi Iliad è uno dei punti di forza della compagnia. In quanto essa non prevede aumenti improvvisi o modifiche alle tariffe. Garantisce così un’ulteriore sicurezza a chi decide di sceglierla. La possibilità di attivare questa promo termina tra pochi giorni. Quindi chiunque sia interessato dovrà affrettarsi per non perdere questa occasione.