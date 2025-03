L’AI Phone di Perplexity e Deutsche Telekom: il futuro degli smartphone

L’AI è destinata a trasformare il mondo della telefonia mobile. In questo contesto Deutsche Telekom vuole essere in prima linea pronta per l’ evoluzione. Durante il Mobile World Congress 2025 di Barcellona, l’azienda ha annunciato una collaborazione con Perplexity, startup specializzata in IA. Lo scopo? La creazione di un nuovo dispositivo, l’AI Phone.

Questo smartphone sarà interamente progettato attorno alle potenzialità dell’intelligenza artificiale e offrirà un’esperienza d’uso innovativa. Esso inizialmente sarà destinato al mercato europeo e, stando alle prime informazioni, avrà un prezzo inferiore rispetto ai modelli di fascia alta attualmente in commercio. Perplexity avrà un ruolo chiave nel progetto. L’ azienda, proprio negli ultimi mesi, ha accelerato il suo sviluppo con il lancio della sua app Android e dello strumento Deep Research.

Un assistente AI per ogni esigenza

Tale software potrebbe essere integrato direttamente nel sistema operativo dell’AI Phone. Anche se resta da chiarire se sarà l’assistente predefinito o se Google cercherà di mantenere il controllo con il suo Gemini. Maggiori dettagli saranno svelati nei prossimi mesi, ma è già certo che il lancio sul mercato avverrà nel 2026.

Il nuovo smartphone non sarà un semplice dispositivo. Ma un vero e proprio assistente personale in grado di semplificare la vita degli utenti. Claudia Nemat, membro del consiglio di amministrazione di Deutsche Telekom, ha dichiarato che l’AI Phone offrirà funzionalità avanzate già dalla schermata di blocco. In modo da rendere l’interazione immediata e naturale.

Gli utenti potranno eseguire un’ampia serie di operazioni tramite comandi vocali o testuali. Sarà possibile prenotare un ristorante, organizzare viaggi. Ma anche inviare email, ottenere traduzioni in tempo reale e persino scrivere messaggi o riassumere testi con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. In più, il telefono supporterà le tecnologie di Google Cloud, ElevenLabs e Picsart, offrendo un ecosistema AI completo.

Deutsche Telekom permetterà ai suoi abbonati di scaricare Magenta AI, il proprio assistente virtuale. Così da poter personalizzare ulteriormente l’esperienza d’uso. Il CEO di Perplexity, Aravind Srinivas, ha sottolineato che il nuovo AIPhone segna un cambiamento importante. In quanto l’intelligenza artificiale non si limiterà più a rispondere alle domande, ma sarà in grado di eseguire azioni concrete. Arrivando a facilitare ancora di più la gestione delle attività quotidiane di ogni individuo.