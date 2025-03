Very Mobile: ultimo giorno per avere 150 GB in 5G e 2 mesi gratis

Un qualsiasi gestore mobile potrebbe mettere a tacere tutti gli utenti che si lamentano del loro provider attuale. Il motivo sta nelle grandi opportunità che in genere questa categoria offre e lo può dimostrare a gran voce anche Very Mobile. L’azienda, diventata grande nel corso del tempo, ha messo in campo tantissime peculiarità durante quest’ultimo periodo, una delle quali è quella di garantire offerte che durano per sempre.

Very Mobile ha lanciato una nuova offerta da 5,99€ al mese, dedicata a chi arriva da Iliad o da un operatore virtuale. La promozione include 150 GB al mese con 5G gratuito, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti. In più, chi attiva l’offerta entro oggi, 13 marzo 2025, riceve due mesi di servizio in omaggio.

Very Mobile si impone anche questa volta: ecco i vantaggi

Questa tariffa è pensata per chi cerca tanti giga senza spendere troppo. Ecco cosa offre nel dettaglio:

150 GB al mese con accesso gratuito al 5G;

con accesso gratuito al 5G; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS senza limiti verso qualsiasi operatore;

verso qualsiasi operatore; Due mesi gratis per chi attiva la SIM entro il 13 marzo 2025;

per chi attiva la SIM entro il 13 marzo 2025; Prezzo bloccato per sempre, senza aumenti o costi nascosti.

La promo di Very è disponibile solo per questi utenti

La promozione è disponibile solo per chi passa a Very Mobile mantenendo il proprio numero da Iliad o da un operatore virtuale come ho. Mobile, PosteMobile, Fastweb Mobile e altri.

L’attivazione può essere effettuata direttamente online o nei negozi autorizzati, con la possibilità di ricevere la SIM a casa gratuitamente oppure optare per la eSIM, che permette di iniziare a usare l’offerta immediatamente.

Un’occasione limitata per chi vuole cambiare operatore

Questa offerta rappresenta una delle soluzioni più convenienti del momento per chi cerca tanti giga e il 5G senza costi extra. I due mesi in omaggio rendono la promozione ancora più interessante, ma bisogna attivarla entro oggi, 13 marzo 2025, per approfittarne.