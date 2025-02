Very Mobile costa meno di TIM e Vodafone: ci sono 200 GB al mese in 5G

La celebre musica che accompagna la pubblicità di Very Mobile è entrata nel cervello delle persone così come lo hanno fatto le sue offerte. Contenuti in quantità e anche un’ottima qualità di rete, questo è ciò che c’è all’interno delle promozioni del provider, il quale sta dimostrando sempre di più di poter stare in un ecosistema fatto di gestori molto interessanti. Al momento sono sempre di più gli utenti che scelgono Very Mobile proprio per questi motivi.

Very Mobile lancia una nuova offerta pensata per chi desidera tanti giga e una connessione veloce senza spendere troppo. La promozione, disponibile fino a oggi 13 febbraio 2025, permette di ottenere 2 mesi gratuiti e include 150 GB di traffico dati ogni mese, con accesso al 5G senza costi aggiuntivi. Il tutto a un prezzo fisso di 5,99€ al mese, garantito “per sempre”.

Chiamate e SMS senza limiti: Very Mobile ne ha tanti

Oltre ai giga, l’offerta prevede anche minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS senza limiti, offrendo così un piano completo e adatto a chi vuole restare connesso in ogni momento, sia per navigare che per comunicare.

Attivazione semplice e due mesi in regalo

Un altro punto forte della promozione è la possibilità di ricevere 2 mesi gratuiti se l’attivazione avviene entro la giornata di oggi. L’offerta è riservata a chi effettua la portabilità del numero da Iliad o da un altro gestore virtuale.

Very Mobile continua così a puntare su semplicità e trasparenza, con un’offerta senza costi nascosti e con la certezza che il prezzo rimarrà invariato nel tempo.

5G incluso senza costi extra

L’accesso al 5G è incluso senza spese aggiuntive, permettendo agli utenti di sfruttare al massimo la velocità di rete disponibile nella propria zona. Con 150 GB al mese, è possibile navigare, guardare video in streaming o utilizzare app senza preoccuparsi di restare a corto di traffico dati.

Con questa promozione, Very Mobile offre un piano completo e conveniente, arricchito dai 2 mesi gratis, ideale per chi cerca un pacchetto ricco di giga e una connessione veloce a un prezzo contenuto.