Spotify craccato è finito: da Google la fine di un’era

A quanto pare sono in arrivo brutte notizie per tutti quegli utenti che usufruiscono di Spotify ma senza avere un abbonamento, ovviamente parliamo di quella cerchia di persone che sfruttano la versione craccato della nota piattaforma di streaming musicale pur di non pagare il prezzo dell’abbonamento mensile, tale pratica effettivamente da parecchi anni e diventata un vero e proprio evergreen per varie ragioni, tanti utenti infatti non utilizzano l’abbonamento e sfruttano questa possibilità illegale perché magari non condividono il prezzo ritenendolo troppo elevato o semplicemente perché non possono permetterselo.

A conti fatti però d’ora in avanti dovranno iniziare a pensare ad una soluzione alternativa dal momento che negli ultimi tre giorni sono arrivate tantissime segnalazioni in merito al mancato funzionamento della versione craccato di Spotify, nello specifico infatti l’azienda non ha segnalato nessun malfunzionamento nella sua piattaforma standard, tutte le segnalazioni sono infatti legate alla versione piratata del software, segnale che forse qualcosa si è mosso per arginare il fenomeno che dilaga ormai da anni.

Cosa può esserci dietro

In primis una causa che potrebbe spiegare questo blocco in massa può essere legata al fatto che Spotify abbia detto “sì” alla nuova Play Integrity API del Play Store, utile a verificare che le azioni e le richieste degli utenti provengano dal “file binario dell’app non modificato, installato da Google Play ed eseguito su un dispositivo Android autentico”, a seguito della verifica, poi il server può decidere in totale autonomia, come bloccare usi non autorizzati.

Un’altra possibile spiegazione invece è legata alla possibilità che l’Italia sia stata inserita nella lista dei paesi sotto test A/B, con nuove misure di sicurezza attivate per gli utenti nostrani.

Fatto sta che allo stato attuale tutte gli apk di Spotify craccato non funzionano più e tutti i pirati informatici che ne fanno uso hanno dovuto mettersi l’anima in pace, fermandosi semplicemente a segnalare la cosa su Downdetector, non rimane dunque che attendere per vedere se l’azienda rilascerà una dichiarazione ufficiale in merito o sei semplicemente il tutto resterà tale senza novità.