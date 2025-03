Meno tap, più velocità: Google Chrome aggiorna le Custom Tabs

Le schede personalizzate di Google Chrome stanno per diventare ancora più pratiche. Nella versione Canary del browser – quella in cui Google testa le novità prima di rilasciarle a tutti – è stata aggiunta una funzione che permette di inserire una scorciatoia nella barra degli strumenti. In pratica, un modo ancora più veloce per accedere alle opzioni che usiamo di più, senza dover cercare tra i vari menu.

Le nuove scorciatoie nelle Custom Tabs

Se usi app come Google, YouTube o X, probabilmente hai già avuto a che fare con le Custom Tabs, anche se magari non te ne sei accorto. Sono quelle finestre di navigazione che si aprono direttamente dentro l’app senza costringerti a lanciare il browser completo. Comode, veloci e leggere. Ora, con questa nuova opzione, diventano anche più personalizzabili, perché sarà possibile aggiungere un pulsante rapido per le funzioni più utilizzate.

Questa cosa esiste già nella versione standard di Chrome. Il pulsante accanto alla barra degli indirizzi permette di aprire una nuova scheda, tradurre una pagina, fare una ricerca vocale, condividere un link o aggiungere un sito ai preferiti. La differenza è che adesso la stessa comodità arriva anche nelle schede personalizzate, quelle aperte all’interno delle app.

Il bello è che non serve fare nulla di particolare per attivarla. Se hai già impostato una scorciatoia su Chrome, verrà applicata automaticamente anche alle Custom Tabs. E se vuoi cambiarla al volo, basta tenere premuto il pulsante e scegliere un’altra opzione.

Per ora, questa funzione è disponibile solo nella versione Canary, quindi ci vorrà un po’ prima di vederla nella versione ufficiale di Chrome. Ma sembra un aggiornamento interessante, soprattutto per chi usa spesso le Custom Tabs e vuole un accesso più immediato agli strumenti che utilizza di più. Quando arriverà per tutti, potremmo dire addio a qualche passaggio inutile e rendere la navigazione ancora più veloce e pratica.