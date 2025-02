Google Chrome: migliorata la ricerca tra schede su Android

Google ha recentemente introdotto un importante aggiornamento per Chrome su Android che rivoluziona il modo di gestire le pagine aperte. La nuova funzione permette agli utenti di cercare tra le schede in maniera rapida ed efficace, eliminando la necessità di scorrere centinaia di pagine manualmente. Semplificando così l’esperienza d’uso e rendendo la gestione delle pagine più intuitiva.

Google migliora la gestione delle schede su Chrome per Android

Una delle novità più apprezzate dell‘ultimo aggiornamento di Google Chrome è, sicuramente, la funzione di ricerca integrata nelle schede aperte. Adesso, tramite una barra di ricerca posizionata nel menu delle schede, gli utenti potranno digitare parole chiave in modo da individuare rapidamente il contenuto desiderato. Difatti, il sistema evidenzia immediatamente i risultati pertinenti, rendendo più efficiente, e simile alla versione desktop, l’accesso alle informazioni. Questa soluzione è particolarmente utile per chi gestisce numerose pagine simultaneamente, ma è anche un significativo passo avanti anche per quegli utenti che preferiscono un’organizzazione più veloce e flessibile.

Oltre a semplificare la ricerca, c’è una nuova barra integrata che consente di accedere ai Segnalibri, alla Cronologia e alla ricerca web, offrendo così una visione completa dei contenuti. Inoltre, il nuovo aggiornamento amplia anche la sincronizzazione dei gruppi di schede. Ora è, quindi, possibile visualizzare e gestire le pagine aperte non solo sul dispositivo mobile, ma anche su quelli desktop. Nonostante sia attiva di default, questa funzione può essere disattivata tramite le impostazioni, consentendo di separare le sessioni di navigazione.

L’aggiornamento, in fase di rilascio graduale e disponibile sul Play Store, testimonia il continuo impegno di Google nel perfezionare Chrome, rendendolo più performante e sicuro. Ma anche implementando nuove funzionalità, come un sistema di protezione delle password e le tanto attese funzionalità legate a Gemini. Questo, non solo garantisce una maggiore comodità d’uso, ma contribuisce anche a creare un’esperienza di navigazione fluida e personalizzata.