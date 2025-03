YouTube Music: in arrivo i caroselli con album suggeriti

Un’app per lo streaming musicale che sicuramente merita la vostra attenzione e YouTube Music, a maggior ragione dopo il blocco di tutte le versioni craccate di Spotify, la soluzione offerta da Google può risultare certamente allettante anche per gli utenti che in passato facevano affidamento sull’applicazione tinta di verde piratata, soluzione che ricordiamo essere illegale e sicuramente da non praticare.

Grazie ad un leak proveniente da Reddit possiamo vedere come nell’app per Android per alcuni utenti selezionati sia nei iniziato il test di una nuova funzionalità composta dai caroselli di album suggeriti, scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Test in corso

La funzione attualmente in test andrà a sostituire quella definita “Altre versioni” con un carosello che proporrebbe album suggeriti operando una selezione sulla base di quello in ascolto, e includendo album dello stesso artista e dello stesso genere musicale.

In parole povere, YouTube Music sta cercando di migliorare l’integrazione della propria piattaforma con i gusti dell’utente, andando a comprendere i generi e la tipologia di musica ascoltata per offrire soluzioni simili in grado di risultare interessanti agli occhi e soprattutto alle orecchie dell’utente che utilizza l’applicazione.

Non è chiaro quando questa funzionalità arriverà a disposizione di tutti gli utenti che utilizzano la nota piattaforma di streaming musicale, allo stesso tempo per rappresenta una feature che era una grande assente all’interno di un’applicazione di questo genere e che infatti risulta essere presente in tutte le altre soluzioni concorrenti, dunque non c’è da sorprendersi che Google abbia voluto inserire questa funzionalità che seppur a prima vista può risultare marginale allo stesso tempo contribuisce a rendere l’esperienza d’uso decisamente più fluida e rapida, eliminando numerosi step di ricerca o comunque velocizzano la scoperta e lo scorrimento di nuovi brani all’interno della propria piattaforma personale YouTube Music, che ricordiamo essere completamente gratuito con pubblicità e schermo sempre attivo durante la riproduzione o a pagamento con abbonamento mensile e 30 giorni gratuiti.