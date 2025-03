Hyundai: fabbrica in Turchia pronta per la produzione di auto elettriche

Hyundai non si ferma. La sua strategia di elettrificazione procede spedita e punta al cuore del mercato europeo. Recentemente, il marchio ha lanciato la Hyundai Inster, un city SUV che ha già fatto parlare di sé. Ma c’è di più. La casa automobilistica coreana ha annunciato una svolta decisiva. La storica fabbrica di İzmit, in Turchia, si prepara per la produzione di auto elettriche. Una scelta coraggiosa che guarda al futuro, con l’obiettivo di iniziare entro il 2026.

In questa fabbrica, attiva da parecchi anni, oggi vengono prodotti modelli come la Hyundai i10, i20 e Bayon. Tra non molto a queste saranno affiancati da nuovi veicoli elettrici. I modelli prodotti saranno dedicati prettamente al mercato europeo. Si tratta di un passo fondamentale per Hyundai, che punta a vendere esclusivamente auto a zero emissioni entro il 2035, data x tanto discussa. Non è solo una mossa che guarda alla capacità produttiva, di vendite, ma anche di responsabilità ambientale. Hyundai, infatti, mira a ridurre la propria impronta di carbonio, contribuendo anche allo sviluppo dell’economia locale. Non è solo una fabbrica, è un simbolo di cambiamento.

Transizione sostenibile per Hyundai: adeguarsi è fondamentale

Non tutto cambierà, però. Mentre la transizione verso la mobilità elettrica sarà al centro dell’attenzione, nella fabbrica turca continueranno a essere costruite vetture endotermiche. È una sfida di equilibrio per Hyundai: guardare avanti senza dimenticare il presente. La fabbrica di İzmit non è un impianto qualunque. Con oltre tre milioni di veicoli prodotti in quasi tre decenni, rappresenta un pilastro per Hyundai fuori dalla Corea. Insieme allo stabilimento in Repubblica Ceca, che produce l’elettrica Kona Electric già dal 2020 e opera interamente con energie rinnovabili, la Turchia diventa un altro tassello del puzzle elettrico.

Perché puntare tutto sull’Europa? Perché l’Europa è pronta, il mercato è maturo e l’aria del cambiamento è già nell’aria. C’è attesa, c’è speranza. Hyundai sta davvero accelerando. Entro pochi anni, le strade europee vedranno una nuova ondata di auto elettriche prodotte localmente. E non sarà solo un cambiamento tecnico, sarà un passo in avanti per l’intera mobilità sostenibile. La domanda è: siamo pronti a questa rivoluzione? Hyundai crede di sì.