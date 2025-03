Kena lancia la Half SIM Green, meno plastica e più tecnologia

Kena, il brand low-cost di TIM, ha deciso di puntare ancora di più sulla sostenibilità introducendo le nuove Half SIM Green, schede telefoniche in plastica riciclata e con un formato ridotto del 50%. L’idea è semplice: meno plastica, meno spreco e un occhio di riguardo all’ambiente, senza rinunciare alla qualità del servizio.

Half SIM Green, plastica riciclata e più efficienza

Dal 2022, l’operatore aveva già iniziato a distribuire le sue SIM Green realizzate in plastica riciclata, ma ora ha deciso di fare un passo in più. Con l’arrivo di marzo 2025, sul sito ufficiale di Kena è ricomparsa la pagina dedicata a queste SIM ecologiche, ora aggiornata per riflettere il nuovo formato Half SIM Green. Per i nuovi clienti, quindi, niente più vecchie schede nel formato standard: chi attiva un nuovo numero riceverà direttamente questa versione ridotta, che mantiene tutte le caratteristiche della precedente, ma con un ingombro dimezzato.

Oltre al materiale riciclato, Kena ha ridotto del 50% anche la documentazione che accompagna la SIM, scegliendo carta certificata FSC per limitare ulteriormente l’impatto ambientale. Anche il packaging è stato ripensato in ottica ecosostenibile, utilizzando materiali biodegradabili per buste e istruzioni.

Ma non si tratta solo di un cambiamento estetico o ecologico: queste nuove SIM sono già attive sulla nuova piattaforma tecnologica di Kena, che porterà miglioramenti nei servizi di rete. Uno degli aspetti più interessanti è il VoLTE, che ora sarà disponibile in automatico per tutti i dispositivi compatibili, senza bisogno di verificare se il proprio smartphone sia presente nella lista ufficiale di Kena. Anche i servizi di reperibilità, come LoSai e ChiamaOra, insieme alla segreteria telefonica, verranno migliorati gradualmente nel corso del 2025.

Per chi è già cliente con una SIM attivata prima dell’arrivo delle Half SIM Green, nessuna preoccupazione: il passaggio alla nuova piattaforma avverrà da remoto, senza bisogno di cambiare scheda. Nel corso dell’anno, Kena invierà un SMS informativo e basterà riavviare lo smartphone per beneficiare dei nuovi servizi.

Il cambiamento porta con sé anche una maggiore integrazione con TIM, visto che il brand low-cost utilizzerà il seriale SIM di TIM anziché quello proprietario. Questo potrebbe aprire le porte a future novità, come l’accesso alla rete 5G o l’introduzione delle eSIM, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Un’altra novità riguarda il roaming all’estero: chi viaggia spesso noterà una qualità migliore nelle chiamate e nella navigazione, con una maggiore stabilità della connessione. Questo upgrade sarà immediato per i nuovi clienti con Half SIM Green, mentre per i già clienti arriverà gradualmente con la migrazione alla nuova piattaforma.

In sostanza, Kena non si sta solo adattando alle tendenze green, ma sta anche migliorando la sua offerta tecnologica per garantire ai suoi clienti un servizio più efficiente e al passo con i tempi.