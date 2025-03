Android TV infettate da Vo1d: come proteggere il tuo dispositivo

Immagina di accendere la tua Android TV per guardare il tuo show preferito, ignaro del fatto che il tuo dispositivo potrebbe far parte di una rete malevola diffusa in tutto il mondo. È quello che sta accadendo a quasi 1,6 milioni di dispositivi a causa di Vo1d, un malware che sta facendo parlare di sé per la sua rapidissima diffusione e la sua capacità di trasformare le TV box infette in strumenti per attacchi informatici.

Attenzione, la tua TV potrebbe essere sotto attacco

Non è la prima volta che Vo1d si fa notare. Già lo scorso anno aveva colpito 1,3 milioni di dispositivi, ma ora è tornato con una versione più avanzata, ancora più difficile da rilevare e rimuovere. Gli esperti di sicurezza hanno scoperto che il malware si è diffuso in 226 Paesi, con il Brasile in cima alla lista dei più colpiti. Seguono Sudafrica, Indonesia e Argentina, ma il problema è globale.

Il funzionamento di Vo1d è piuttosto subdolo: una volta installato su una TV box, il dispositivo viene trasformato in un server proxy anonimo. Questo significa che i criminali informatici possono usarlo per lanciare attacchi DDoS su larga scala, cioè bombardare siti web con un numero esagerato di richieste fino a renderli irraggiungibili. Il numero di dispositivi infetti è talmente alto che potrebbe causare danni enormi, come già successo in passato con attacchi che hanno colpito piattaforme come Twitter e Netflix.

Ma come si diffonde questo malware? La maggior parte dei casi riguarda box Android TV non certificati da Google, ovvero quei dispositivi economici venduti online senza particolari controlli sulla sicurezza. Chi utilizza invece dispositivi dotati di Google Play Protect sembra essere al sicuro, visto che i sistemi di protezione riescono a bloccare l’infezione.

Il problema, però, è che questa nuova versione di Vo1d ha imparato a nascondersi meglio e a resistere più a lungo nei dispositivi infetti. La crescita delle infezioni è impressionante: in India, ad esempio, si è passati da 3.900 a oltre 217.000 dispositivi colpiti nel giro di appena tre giorni.

Come evitare di finire nella rete del malware? La soluzione più semplice è acquistare dispositivi certificati e diffidare di quelli troppo economici e privi di garanzie di sicurezza. Inoltre, è fondamentale tenere sempre aggiornato il software, non scaricare app da fonti sconosciute e monitorare eventuali rallentamenti sospetti del dispositivo. Con un po’ di attenzione, si può evitare di trasformare la propria TV in un’arma nelle mani degli hacker!