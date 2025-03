WhatsApp: questa videochiamata sta rubando soldi dai conti di tutti

Un pericolo in più al quale dovrete prestare attenzione d’ora in avanti è rappresentato da un nuovo metodo di truffa che i truffatori stanno portando avanti nelle ultime settimane, nello specifico da qualche mese i truffatori hanno iniziato ad adempiere truffe online sfruttando un WhatsApp, il noto social di messaggistica infatti è diventato lo strumento preferito di questi ultimi dal momento che consente di raggiungere una platea di utenti davvero ampia, a quanto pare però non sazi i truffatori hanno iniziato a sfruttare WhatsApp in modo diverso rispetto a prima, non più usando i semplici messaggi bensì utilizzando le video chiamate, l’obiettivo rimane però sempre lo stesso, riuscire a ottenere i dati sensibili delle vittime da poter utilizzare a proprio favore in reati tra i quali spicca senza alcun dubbio il furto direttamente dal conto corrente, scopriamo qualche dettaglio in più per imparare a difenderci da questo nuovo pericolo.

Finta banca

I truffatori nello specifico stanno contattando numerosi utenti, anche italiani, fingendosi un istituto bancario con una comunicazione urgente da dover recapitare all’utente, nello specifico una volta contattato quest’ultimo cercano di convincerlo a iniziare una video chiamata a all’interno della quale poi porteranno la vittima ad aprire la propria piattaforma Internet banking, ovviamente le conseguenze di queste azioni sono abbastanza intuibili, così facendo infatti i truffatori possono entrare in possesso delle credenziali per l’accesso al conto per poi prelevare tutti i risparmi contenuti in quest’ultimo, con conseguenze per la vittima senza dubbio devastanti, il consiglio che vediamo ovviamente è molto semplice, se anche voi doveste ricevere un contatto di questo genere non dichiarate nessun tipo di dato e non seguite nessuna tipologia di istruzione.

Ovviamente ricordatevi di restare sempre informati sui metodi di truffa entrati in circolazione dal momento che conoscerli è indispensabile per poterli riconoscere ed evitare ogni forma di pericolo.