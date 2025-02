Twitch: arriva una pesante limitazione inaspettata

A quanto pare a partire dal 19 aprile 2025 su Twitch sarà presente una nuova limitazione che verrà introdotta per tutti gli utenti che caricano contenuti in un secondo momento sulle proprie piattaforme, l’azienda ha infatti deciso di introdurre un limite di 100 ore per quanto riguarda i contenuti visualizzabili caricati all’interno del proprio canale, tutti i contenuti eccedenti questo limite di ore verranno eliminati in automatico, dando la priorità a quelli con meno visualizzazioni.

Decisione discussa

La decisione arriva dal momento che secondo Twitch la possibilità di visualizzare in un secondo momento i contenuti prodotti impacchettati dagli streamer non ha riscosso il successo sperato dal momento che solo in pochi vanno poi a riguardarli, di conseguenza secondo l’azienda il gioco non vale la candela, tale decisione però ha suscitato molte discussioni nella community dal momento che Twitch è di proprietà Amazon e quest’ultima rappresenta una vera e propria colonna portante per il cloud e l’archiviazione video, dunque secondo gli utenti non era poi un così grosso problema salvare quelle ore video nei propri sistemi, nonostante tutto però né le Clip nè i VOD (Video on Demand) saranno toccati da questa modifica, soggetti al taglio saranno i contenuti caricati manualmente e i momenti salienti confezionati dagli streamer.

Ovviamente prima che tale restrizione entra in vigore, sarà possibile scaricare tutto ciò che supera questo limite e che dunque verrà eliminato senza nessun tipo di problema, nonostante tutto sembra che comunque tutto questo cambiamento colpirà una fetta ridotta dell’utenza dal momento che in base a quanto dichiarato da Twitch meno dello 0,5% degli streamer supera le 100 ore di video accumulati e caricati sui propri profili, dunque si tratterebbe di una misura preventiva che però non avrebbe effetti visibili in termini pratici.

Se dunque siete degli streamer e avete tantissime ore video accumulate e pubblicate, controllate di non sforare le 100 ore e in caso contrario provvedete a salvare le vostre clip, sicuramente tale cambiamento andrà a colpire maggiormente l’utenza che si occupa di Speed Running, questi ultimi infatti salvano le proprie clip come testimonianza dei propri record, ora dovranno ingegnarsi in maniera diversa.