Poco X7 Pro: OFFERTA IMPERDIBILE su Amazon, lo sconto è PAZZO

Occasione imperdibile su Amazon per acquistare Poco X7 Pro, uno smartphone che al giorno d’oggi ha un prezzo tutt’altro che elevato, senza andare a toccare o modificare le specifiche tecniche generale, risultando perfettamente in linea con la propria fascia di mercato, a prescindere da tutto il resto.

Il dispositivo parte con dimensioni che nel complesso risultano essere allineate con gli standard, ovvero un peso di 195 grammi, e misure che raggiungono 160,75 x 75,24 x 8,29 millimetri di spessore. Il processore è il MediaTek Dimensity 8400 Ultra, un octa-core con frequenza di clock a 3,25GHz, che viene affiancato dalla presenza della GPU Malu-G720MC7, con una configurazione di base che si aggira attorno ai 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna (non espandibile con microSD).

Scoprite subito le nuove offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis in esclusiva, solo iscrivendovi al seguente canale Telegram dedicato.

Poco X7 Pro: offerta imperdibile su Amazon

La promozione che Amazon ha deciso di attivare sullo Xiaomi Poco X7 Pro è una delle migliori in circolazione, anche se comunque l’effettiva riduzione applicata non è particolarmente elevata. Il listino della variante da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna è di 429 euro, cifra che l’azienda americana ha scontato del 7%, con una spesa che viene abbassata di circa 30 euro, per arrivare in questo modo a spendere solamente 399,90 euro. L’ordine potete effettuarlo qui.

Uno degli aspetti di maggior successo dello smartphone è chiaramente dettato da una batteria eccessivamente capiente, un 6000mAh più che valido che estende al massimo l’autonomia generale, rendendo lo smartphone un vero e proprio battery phone. Una volta che è scarico è possibile affidarsi alla ricarica rapida a 90W, in modo da poter tornare ad utilizzarlo entro brevissimo periodo. Lo smartphone offre certificazione IP68 per la resistenza a schizzi d’acqua e polvere, all’interno della confezione, per dovere di cronaca, non troverete il caricabatterie.