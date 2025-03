Ad Ercolano trovato un cervello vetrificato risalente a 1.950 anni fa

La scoperta della vetrificazione cerebrale in un cranio ha portato ad interessanti riflessioni. La scoperta è stata scovata ad Ercolano. Il fenomeno è avvenuto durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Rappresenta un caso unico di conservazione del tessuto organico. Si è verificato con un processo naturale che ha portato alla trasformazione in vetro. I ricercatori hanno attentamente analizzato il reperto. Ciò attraverso tecniche avanzate di microscopia elettronica e spettroscopia. Rivelando così dettagli sorprendenti sulle condizioni estreme in cui si verificò il fenomeno.

Vetrificazione cerebrale su un cranio ad Ercolano

Gli studiosi ritengono che il processo sia avvenuto a seguito di un improvviso aumento della temperatura. Superiore ai 510 gradi Celsius. Quest’ultimo seguito da un altrettanto rapido raffreddamento. La prima fase di esposizione al calore avrebbe portato alla liquefazione dei tessuti cerebrali. Mentre il successivo raffreddamento avrebbe permesso la formazione della sostanza vetrosa. Sigillando così i resti in uno stato di conservazione eccezionale. Eppure, le temperature massime stimate per i flussi piroclastici di Ercolano si aggirano intorno ai 465 gradi Celsius. Un valore apparentemente insufficiente per spiegare il fenomeno.

Una delle ipotesi più accreditate suggerisce che una nube di cenere surriscaldata, tra i primi effetti devastanti dell’eruzione, abbia investito la vittima a temperature estremamente elevate. Superiori a quelle stimate per i flussi successivi. La rapidità con cui tale nube si sarebbe dissipata avrebbe determinato il brusco raffreddamento. Opzione necessaria per la vetrificazione. L’anatomia del cranio e della colonna vertebrale potrebbe aver contribuito alla sua conservazione. Proteggendolo così dalla completa distruzione.

La scoperta rappresenta una rara testimonianza delle condizioni di vita (e di morte) durante l’eruzione del Vesuvio. Inoltre, fornisce nuovi spunti di studio sulla resistenza dei tessuti organici alle alte temperature. Oltre al valore storico e archeologico, il fenomeno di vetrificazione cerebrale apre prospettive di ricerca in ambiti come la biologia, la medicina legale e la vulcanologia. Il ritrovamento ad Ercolano rappresenta un esempio straordinario di come eventi naturali estremi possano preservare dettagli incredibili del passato umano.