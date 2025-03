Amazon annuncia nuovi dispositivi Echo per l’autunno 2025

Amazon ha annunciato il lancio di una nuova gamma di dispositivi Echo prevista per l’autunno 2025. Il CEO di Amazon, Andy Jassy, ha descritto questi dispositivi come “belli” e progettati per integrarsi perfettamente nelle case degli utenti. ​

Innovazioni in arrivo con Alexa+ di Amazon

Sebbene Jassy non abbia fornito dettagli specifici sui nuovi dispositivi, le dichiarazioni di Panos Panay, responsabile dei dispositivi e servizi di Amazon, suggeriscono un’attenzione particolare ai display. Panay ha sottolineato l’importanza degli schermi, affermando: “Credo negli schermi. Penso che siano molto importanti.” Questa dichiarazione potrebbe indicare l’introduzione di dispositivi Echo con display più grandi e funzionalità avanzate.​

Alexa Plus: l’evoluzione dell’assistente vocale

Contestualmente al lancio dei nuovi dispositivi, Amazon ha presentato Alexa Plus, una versione potenziata del suo assistente vocale. Alexa Plus offre interazioni più naturali e può eseguire una gamma più ampia di compiti, come ordinare un Uber o trovare biglietti per concerti. Il servizio sarà disponibile a $19,99 al mese, ma incluso nell’abbonamento Prime. ​

Recentemente, Amazon ha ampliato la sua linea Echo Show con l’introduzione dell’Echo Show 21, un display intelligente da 21 pollici al prezzo di $400. Questo dispositivo funge sia da display intelligente che da piccolo televisore, supportato da un telecomando vocale Alexa per un utilizzo simile a quello televisivo. L’attenzione di Amazon verso schermi più grandi potrebbe riflettersi anche nei prossimi dispositivi Echo in arrivo questo autunno.​

I nuovi dispositivi Echo saranno probabilmente dotati di hub integrati per la smart home, compatibili con standard come Matter, Thread e Zigbee. Questa integrazione faciliterà il controllo di vari dispositivi domestici intelligenti attraverso un’unica interfaccia, semplificando la gestione della casa connessa. ​

Amazon non ha ancora rilasciato informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche o sulla disponibilità dei nuovi dispositivi Echo. Tuttavia, l’annuncio di Jassy e le recenti tendenze nel design dei dispositivi Echo suggeriscono che l’azienda mira a offrire prodotti che combinano estetica raffinata e funzionalità avanzate. Gli utenti possono aspettarsi ulteriori dettagli nei prossimi mesi, in vista del lancio ufficiale previsto per l’autunno 2025.