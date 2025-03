Laser di precisione per la fusione: il progetto TINEX dello SLAC

La fusione nucleare rappresenta una delle più promettenti fonti di energia del futuro. Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha stanziato circa 98 milioni di euro per sei progetti innovativi, tra cui il Target Injector Nexus for Experimental Development (TINEX) guidato dallo SLAC National Accelerator Laboratory. Questo progetto mira a perfezionare i laser di precisione per la fusione, elemento chiave per rendere la fusione inerziale una tecnologia efficiente e applicabile su larga scala.

Lo SLAC, grazie alla sua esperienza nella scienza ad alta densità energetica e nella tecnologia laser, svilupperà sistemi avanzati per il tracciamento dei bersagli, essenziali per garantire la corretta focalizzazione dei laser. Il laboratorio riceverà oltre 920.000 euro all’anno per progettare strumenti in grado di rilevare con estrema accuratezza la posizione dei bersagli, migliorando così la precisione dell’operazione. Questo passo è fondamentale per incrementare il rendimento energetico e ridurre i costi di gestione.

Laser di precisione, ecco il progetto TINEX

La fusione inerziale sfrutta potenti laser per comprimere minuscoli bersagli contenenti isotopi di idrogeno fino a innescare la fusione atomica. Tuttavia, esistono ancora numerosi ostacoli tecnici da superare. Tra questi, la gestione dei detriti nella camera di confinamento e la protezione dei sistemi ottici dai frammenti rilasciati durante il processo. Il progetto TINEX si concentrerà anche sul miglioramento della resistenza delle capsule bersaglio alle elevate temperature, contribuendo a rendere questa tecnologia più affidabile e sostenibile.

Oltre agli sviluppi dello SLAC, anche altri progetti nel mondo stanno facendo progressi. Il reattore WEST Tokamak in Francia ha recentemente stabilito un nuovo record nella durata delle reazioni di plasma, mentre la startup americana CFS punta a costruire il primo impianto commerciale di fusione entro il 2030. Questi risultati rafforzano la possibilità di un futuro in cui l’energia da fusione diventi una realtà concreta e accessibile. Ora non ci resta che attendere nuovi sviluppi in merito.