Kena Mobile: 100 giga al mese quasi gratis, l’offerta di marzo è FOLLE

Il pezzo forte di ogni gestore virtuale sta sicuramente nel grande rapporto che c’è tra la qualità e il prezzo delle offerte messe in campo. Kena Mobile dimostra tutto questo in pieno, peraltro con un’offerta già vista in passato che torna anche oggi allo stesso prezzo. Basta andare sul sito ufficiale per farsi un’idea e capire che probabilmente è venuto il momento di affidarsi ad un provider virtuale.

Kena Mobile ha proposto una nuova offerta per chi cerca tanti giga a un prezzo contenuto. La promozione si chiama Promo 100 e offre 200 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99€ al mese. In più, il primo mese è completamente gratuito, così come la spedizione della SIM.

Kena Promo 100: una sicurezza con qualità eccezionale

Questa tariffa è pensata per chi ha bisogno di una grande quantità di dati senza spendere troppo. Nel dettaglio, l’offerta include tutto quello che trovate in basso.

200 GB al mese su rete 4G;

su rete 4G; Minuti illimitati da usare con tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

da usare con tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 200 SMS al mese;

al mese; Primo mese gratis : non si paga nulla al momento dell’attivazione;

: non si paga nulla al momento dell’attivazione; Consegna della SIM gratuita.

Il costo mensile di 5,99€ rimane fisso nel tempo, senza rimodulazioni o costi nascosti.

La promo che vale per tutti? No, solo per alcuni utenti

Kena Promo 100 è disponibile per chi proviene da Iliad o da un operatore virtuale. Non possono accedere all’offerta i clienti di TIM, Vodafone e WindTre.

L’attivazione può essere effettuata direttamente online, con la possibilità di ricevere la SIM a casa senza spese aggiuntive, oppure in uno dei punti vendita Kena. Inoltre, per chi vuole iniziare subito a utilizzare il servizio, è disponibile l’opzione eSIM.

Il primo mese è gratis: è questo il colpaccio di Kena Mobile

Con 200 GB a 5,99€, minuti illimitati e il primo mese gratis, Promo 100 di Kena Mobile è una delle promozioni più interessanti per chi cerca una tariffa economica ma completa. Il fatto che la consegna della SIM sia gratuita rende l’offerta ancora più conveniente per chi desidera cambiare operatore senza costi extra.