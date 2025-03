Intel lancia al MWC 2025 i nuovi AI PC: potenza e grande sicurezza

C’è qualcosa di straordinario sbucato dal MWC 2025 di Barcellona che sconvolge il mondo dei PC aziendali. Con il lancio della nuova gamma Intel Core Ultra 200, Intel ridefinisce i limiti della tecnologia con prestazioni straordinarie, un’efficienza energetica mai vista e una sicurezza basata su AI che stabilisce uno standard nel settore. Rispetto ai modelli di quattro anni fa, il processore Intel Core Ultra 7 265H è fino a 2,84 volte più veloce nei test multi-core di Cinebench 2024, offre una produttività d’ufficio superiore del 39% e accelera l’editing video del 97%. Ma non è solo una questione di potenza, c’è di più. La combinazione tra calcolo avanzato, gestione remota e protezione informatica di livello enterprise rende questi AI PC Intel dei device imperdibili per aziende e professionisti. Cosa significa tutto questo nella pratica? Velocità fulminea, prestazioni impeccabili in qualsiasi scenario e la certezza di lavorare su un dispositivo progettato per durare nel tempo. Intel non sta solo aggiornando l’hardware, sta creando il PC perfetto per il business moderno.

Sicurezza e gestibilità: il vPro cambia il mondo IT

La sicurezza non è più un’opzione, ma una necessità ed Intel lo sa bene. Ecco perché i nuovi AI PC sono equipaggiati con Intel vPro. Grazie a una sicurezza hardware convalidata secondo il framework MITRE ATT&CK, Intel è l’unico fornitore di silicio a garantire una difesa di livello superiore contro le minacce informatiche. Ma la vera innovazione è Intel vPro Fleet Services, la nuova soluzione SaaS che rivoluziona la gestione IT. Dimenticate le infrastrutture complesse e costose. Ora le aziende possono gestire i PC senza server on-premise, riducendo i tempi di attivazione da 24 a 6 passaggi e garantendo un ripristino più rapido in caso di interruzioni. La trasformazione digitale delle aziende non può più aspettare. Con questa tecnologia, i reparti IT non devono più preoccuparsi di configurazioni lunghe e costose: tutto è più veloce, più easy e safe. È il futuro della gestione IT, ed è qui.

Intel Assured Supply Chain: trasparenza e affidabilità assoluta

Come possiamo essere certi che i nostri dispositivi siano sicuri fin dalla loro origine? Intel risponde con il programma Intel Assured Supply Chain (ASC), una soluzione innovativa che garantisce la tracciabilità e l’affidabilità di ogni chip prodotto. Grazie a una catena di custodia digitale certificata, le aziende possono monitorare l’intero processo di produzione, assicurandosi che ogni componente provenga da strutture controllate. Questo livello di trasparenza è del tutto nuovo e regala una certezza in più sulla sicurezza a chi non può permettersi il minimo margine di rischio. Intel non sta solo costruendo processori, sta definendo l’intero avvenire tecnologico.