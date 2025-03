Apple introduce il modem C1 nell’iPhone 16e: maggiore efficienza e autonomia

Apple ha recentemente lanciato l’iPhone 16e, introducendo per la prima volta il modem cellulare proprietario C1. Questo passo segna una svolta significativa nella strategia dell’azienda, che mira a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Qualcomm. Il modem C1 è stato progettato per offrire una connettività 5G efficiente e affidabile, contribuendo a migliorare l’autonomia della batteria del dispositivo.​

Caratteristiche principali del modem C1

Il modem C1 è stato sviluppato internamente da Apple, con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni e l’efficienza energetica dell’iPhone 16e. Test indipendenti hanno evidenziato che, in condizioni di segnale forte, il consumo medio di energia del C1 è di 0,67 watt, inferiore rispetto agli 0,88 watt registrati dall’iPhone 16 con modem Qualcomm. Questa riduzione del consumo energetico si traduce in un aumento dell’autonomia della batteria, con l’iPhone 16e che offre fino a 53 minuti in più di streaming video 5G rispetto all’iPhone 16.​

Sebbene il modem C1 non stabilisca nuovi record di velocità, offre comunque prestazioni competitive. Test preliminari indicano che le velocità di download e upload del C1 sono comparabili a quelle dei modem Qualcomm presenti nei modelli precedenti. Questo equilibrio tra prestazioni e efficienza energetica rappresenta un compromesso vantaggioso per gli utenti che cercano un dispositivo affidabile con una lunga durata della batteria.​

L’introduzione del modem C1 rappresenta una sfida diretta a Qualcomm, storico fornitore di modem per Apple. Questo cambiamento potrebbe avere implicazioni significative per il mercato dei semiconduttori, con Apple che punta a una maggiore integrazione verticale delle proprie componenti hardware. Qualcomm, dal canto suo, sta diversificando le proprie attività, concentrandosi su settori come PC, veicoli e IoT, per compensare la possibile perdita di entrate derivante dalla riduzione degli ordini da parte di Apple.​

L’iPhone 16e, con il suo modem C1, rappresenta un passo importante verso l’autosufficienza tecnologica di Apple. Offrendo un equilibrio tra prestazioni e efficienza energetica, il dispositivo soddisfa le esigenze degli utenti moderni, sempre più attenti all’autonomia della batteria e alla qualità della connessione. Resta da vedere come questa mossa influenzerà il mercato dei modem e quali saranno le risposte dei concorrenti a questa innovazione targata Apple.