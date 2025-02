Android Auto, l’ultimo bug sembrerebbe essere stato risolto

Android Auto, nota piattaforma di infotainment sviluppata dal colosso Google, è entrata a far parte delle tecnologie di bordo delle vetture di ultima generazioni al fine di rendere l’esperienza di guida del tutto ottimizzata. Ciò nonostante, capita molto spesso che ci siano dei problemi con l’utilizzo della piattaforma.

Tali bug nella maggior parte dei casi impediscono all’utente di utilizzare le funzioni messe a disposizione del sistema. Nelle ultimi giorni, ad esempio, è stato segnalato un nuovo malfunzionamento che ha fatto molto discutere. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito alle possibili cause.

Android Auto: le cause dell’ultimo bug

Sempre più spesso la piattaforma Android Auto è protagonista di malfunzionamenti che impediscono agli utenti un normale utilizzo. Recentemente si è parlato proprio di alcuni problemi con l’uso della piattaforma in modalità wireless ma non solo. E’ stato infatti segnalato il riavvio casuale di alcuni smartphone durante l’utilizzo di Android Auto, che probabilmente è dovuto ad alcune impostazioni.

Nello specifico, numerosi utenti hanno fatto sentire la propria voce segnalando uno strano funzionamento di Android Auto in quanto la piattaforma si avviava sul display dell’auto causando un riavvio sullo smartphone connesso nel momento in cui si tentava di interagire con alcune funzionalità. Gli utenti hanno dunque segnalato che la piattaforma portava ad un’interruzione improvvisa dell’azione in corso e a un conseguente blocco dello smartphone.

Nonostante non sia stato considerata una problematica diffusa a tutti gli utenti, tutto ciò è stato dovuto ad alcune impostazioni all’interno delle opzioni sviluppatore. Quel che sappiamo è che per risolvere la problematica gli utenti hanno dovuto effettuare alcune procedure. Tra cui il selezionare Configurazione USB e successivamente Trasferimento file/Android Auto oltre a disattivare la modalità desktop e la Scrittura a mano con stilo. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle novità del settore delle quattro ruote.