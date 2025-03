Oppo svela l’AI del futuro: novità e partnership al MWC 2025

OPPO continua a fare passi da gigante nel mondo dell’intelligenza artificiale, e durante l’AI Tech Summit al MWC 2025 lo ha dimostrato con forza. Quest’anno, il brand ha svelato una serie di novità che non solo puntano a migliorare l’esperienza quotidiana degli utenti, ma a renderla davvero unica. Come? Grazie a un mix di innovazione, collaborazione e sicurezza che fa impazzire tutti. Il cuore pulsante di queste nuove tecnologie è senza dubbio l’intelligenza artificiale, che OPPO sta integrando in maniera profonda nei suoi smartphone e dispositivi.

AI e sicurezza al top con Google

Una delle novità più interessanti riguarda l’introduzione del Private Computing Cloud, una tecnologia pensata per mantenere al sicuro i dati degli utenti, con la collaborazione di Google Cloud. OPPO sta lavorando a stretto contatto con Google per portare nuove funzionalità come AI Call Translator, che traduce le chiamate in tempo reale, e AI VoiceScribe, uno strumento utile per trascrivere e sintetizzare le conversazioni. Ma non è tutto: a breve gli utenti potranno godere anche di AI Search e AI Studio, strumenti che migliorano ulteriormente l’utilizzo quotidiano del telefono, rendendolo più intelligente.

OPPO ha anche fatto sapere che la propria strategia non si limita solo ai dispositivi, ma si espande a livello di sistema. Con l’introduzione di Google Gemini, le app OPPO, come Note e Calendario, diventeranno ancora più potenti e interattive. Immagina di poter chiedere a Gemini di cercare eventi nel tuo calendario o di scrivere una nota mentre stai facendo altro. La sinergia tra hardware e software sta davvero prendendo forma.

Ma OPPO non si ferma qui. La sua ambizione è raddoppiare il numero di utenti che sfruttano l’intelligenza artificiale, puntando a raggiungere ben 100 milioni di utenti entro la fine del 2025. Un traguardo ambizioso, certo, ma con una roadmap così ricca di innovazioni, non c’è da sorprendersi.

Come Oppo sta portando l’IA al prossimo livello

David Villa, leggendario calciatore spagnolo, è stato uno dei protagonisti dell’evento, testando personalmente l’AI di OPPO. Non è difficile immaginare come l’intelligenza artificiale possa essere un vero e proprio alleato nella vita quotidiana e nel lavoro, come ha dimostrato Villa.

In definitiva, OPPO sta cambiando il modo di interagire con i dispositivi, integrando l’AI in modo più profondo e innovativo, rendendo ogni giorno un po’ più facile e intelligente. Con queste nuove soluzioni, non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserva il futuro.