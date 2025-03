Ricarica facile e Giga extra: scopri la nuova offerta di Very Mobile!

Very Mobile sta cercando di attrarre nuovi clienti con una proposta interessante per chi ha già un altro operatore, come Iliad, Elimobile, Fastweb e altri. L’offerta prevede 75 o 150 GB, insieme a minuti e SMS illimitati, a un prezzo di 5,99€ al mese, senza alcun vincolo contrattuale. Insomma, una tariffa conveniente che non ti obbliga a restare se non sei soddisfatto, senza penali o costi nascosti. Ogni mese, il rinnovo avviene lo stesso giorno, ed è facile tenere traccia della data tramite l’app. Se finisci i Giga, la navigazione viene bloccata automaticamente, ma puoi ricaricare i Giga in modo semplice, anche con un tap sull’app, per riprendere a navigare senza interruzioni.

Nessun vincolo, solo vantaggi: Very Mobile lancia la sua tariffa senza sorprese

Ricaricare è altrettanto facile: puoi farlo manualmente prima di ogni rinnovo, oppure attivare la ricarica automatica. Questo ti permette di non doverti preoccupare di dimenticare il rinnovo, perché verrà addebitato automaticamente ogni mese. Tra i servizi inclusi gratuitamente c’è la possibilità di utilizzare il proprio smartphone come hotspot, così puoi condividere i Giga con altri dispositivi. Inoltre, se viaggi in Europa, hai 7,6 GB disponibili, più tutti i minuti e SMS senza costi aggiuntivi.

Anche per quanto riguarda i cambi di offerta, Very Mobile non fa distinzioni: i clienti possono passare a una nuova tariffa con più Giga senza costi aggiuntivi, direttamente dall’app o chiamando il servizio clienti. Inoltre, i servizi a pagamento come abbonamenti o chiamate sovrapprezzo sono bloccati, per evitare sorprese nel conto.

Il tutto è supportato da una rete che copre fino al 99,7% della popolazione, con tecnologia 4G e 5G. In questo modo, si garantisce una connessione stabile e veloce, che permette di guardare video, giocare online o lavorare senza interruzioni. Concludendo, Very Mobile offre un servizio completo, conveniente e senza strane sorprese, pensato per rendere la navigazione mobile semplice e senza pensieri.