Lucy della NASA vicina ad un asteroide: nuove scoperte in arrivo?

La sonda Lucy della NASA continua il suo viaggio tra gli asteroidi, e ora ha puntato un nuovo obiettivo: l’asteroide 52246 Donaldjohanson. Potrebbe sembrare solo un altro sasso spaziale, ma ogni incontro è un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo sull’universo. E poi, questo asteroide ha un legame speciale con la missione, ma ci arriveremo tra poco.

Donaldjohanson nel mirino di Lucy

Al momento, Lucy è ancora parecchio distante, circa 70 milioni di chilometri, ma sta già tenendo d’occhio Donaldjohanson con la sua fotocamera L’LORRI, ovvero Lucy Long Range Reconnaissance Imager, che ha catturato le prime immagini dell’asteroide mentre si muove nel cielo stellato. La sonda si sta preparando per un sorvolo ravvicinato che avverrà il 20 aprile, quando passerà a meno di 1000 chilometri dalla sua superficie. In quel momento, finalmente potremo vedere da vicino la sua forma, la sua composizione e magari scoprire se ha qualche sorpresa in serbo per noi.

Non è la prima volta che Lucy si avvicina a un asteroide. Nel novembre 2023 ha fatto visita a Dinkinesh e alla sua luna, Selam, scoprendo che quest’ultima non è un semplice satellite, ma un binario a contatto, cioè due corpi che si sono fusi insieme nel tempo. Insomma, lo spazio non smette mai di stupire.

Anche Donaldjohanson, per ora, appare solo come un puntino luminoso nelle immagini, ma tra poche settimane ne sapremo molto di più. Dopo questo incontro, Lucy continuerà il suo viaggio verso il vero obiettivo della missione: gli asteroidi troiani di Giove. Nel 2027 incontrerà il primo, Eurybates, e poi ne studierà altri quattro prima di tornare sulla Terra per una spinta gravitazionale che la aiuterà a raggiungere un nuovo gruppo di asteroidi nel 2033.

Ah, e a proposito del nome: Donaldjohanson è un omaggio a Donald Johanson, il paleontologo che ha scoperto lo scheletro dell’australopiteco Lucy. Proprio come quel fossile ha aiutato a capire l’evoluzione umana, la sonda Lucy vuole scoprire i “fossili” del Sistema Solare. Insomma, tutto torna, e tra poco avremo un altro pezzo del puzzle cosmico da studiare.