AMD: smentite le voci su una RX 9070 XT da 32gb

Durante il mese di marzo, la nota azienda tinta di rosso presenterà al mondo la sua nuova Linea di schede grafiche dedicate alla fascia, tra le tante un modello di punta sarà rappresentato dalla RX 9070 XT, la scheda in questione dovrebbe competere in modo importante nel mercato delle schede grafiche, dal momento che rappresenterà una valida alternativa ai modelli medi di gamma della controparte Nvidia.

All’interno di questo contesto, ovviamente le voci di corridoio non sono mancate e sono state decisamente fantasiose, una delle più accreditate riguardava le varianti di memoria disponibili, nello specifico nel web forte e circolata alla voce in merito alla possibilità di vedere una variante con 32 GB di RAM video, voce ovviamente molto allettante dal momento che si tratta di una scheda di fascia media ma sulla quale è intervenuta l’azienda stessa per cercare di mettere ordine una volta per tutte, vediamo che cosa ha dichiarato AMD.

AMD smentisce tutto

A smentire il tutto ci ha pensato Frank Azor, responsabile del marketing della divisione consumer/gaming della società americana e co-fondatore di Alienware, Quest’ultimo non si addentrato troppo nel dettaglio tramite delle dichiarazioni ufficiali, bensì si è limitato a rispondere con un secco no ad un tweet della pagina TechPowerUp che riportava per l’appunto la voce di corridoio in questione.

Effettivamente in termini pratici non c’è da sorprendersi dal momento che è altamente improbabile vedere una quantità di memoria del genere su una scheda di questo tipo e soprattutto della sua fascia di appartenenza, inserire 32 GB di memoria all’interno della scheda di fascia media sarebbe come un vero e proprio spreco dal momento che la potenza della scheda non permetterebbe di valorizzare la memoria presente facendo dallo di bottiglia, la scheda in questione infatti è prevista con 16 GB di RAM e un raddoppio di questa quantità non porterebbe ad un aumento di prestazioni degno di nota, l’unico elemento che ne risentirebbe in modo importante e positivamente sarebbe quello legato all’intelligenza artificiale per la quale, però, la scheda video non è pensata.