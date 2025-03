Tablet ANDROID ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon: solo 130 euro

Offerta da non perdere su Amazon per l’acquisto di un tablet Android di ottima qualità generale, arriva la promozione migliore del mese di Marzo, che prevede la possibilità di mettere le mani sul tablet Teclast P50Ai, un dispositivo che a tutti gli effetti offre discrete prestazioni, soprattutto in confronto alla fascia di prezzo di posizionamento.

Il modello è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 10 pollici di diagonale, un IPS LCD che raggiunge una più che discreta risoluzione generale, con refresh rate sufficientemente elevato, affiancato dalla presenza di un processore octa-core con frequenza di clock a 2GHz, ed anche una configurazione che prevede 16GB di RAM e 128GB di memoria interna. La batteria è un componente da 7000mAh, più che sufficiente per utilizzare il device per lunghe giornate, prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica.

Tablet Android: un prezzo mai visto prima d’ora

E’ arrivato il momento di pensare di acquistare un tablet Android a basso costo, infatti su Amazon vi aspetta la promozione applicata direttamente sul Teclast P50Ai. Il modello in oggetto avrebbe un listino di 299 euro, ultimamente è stato in vendita a 194,99 euro, con una successiva riduzione a soli 189,99 euro. A questo punto entra in gioco il coupon del valore di 50 euro, che l’utente può applicare direttamente in pagina, così da poter investire per il suo acquisto solamente 139,99 euro. Premete qui per effettuare l’acquisto.

All’interno della confezione si possono trovare anche accessori che ne facilitano il funzionamento, quali sono ad esempio la penna e la custodia, oppure un caricabatterie (o alimentatore) da collegare direttamente alla presa a muro per la sua ricarica (con attacco USB-C).