Amazon fa un REGALO a tutti: sconto da NON PERDERE sul notebook LENOVO da gaming

Uno dei migliori prezzi è stato applicato in questi giorni sul notebook di casa Lenovo, un prodotto da gaming che fa sognare tutti i consumatori che vogliono cercare di giocare con il proprio dispositivo portatile, anche senza eccedere nei dettagli o nel livello tecnico della riproduzione. Il modello prevede un display da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel) ed una refresh rate a 144Hz, il che permette di godere della massima fluidità anche proprio durante il gaming.

La configurazione che la variante in oggetto prevede, inoltre, un processore Intel Core i7 di tredicesima generazione, parliamo appunto di i7-13650HX, con alle sue spalle ben 16GB di RAM ed anche 1TB di memoria interna su SSD. La scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 4060, con 8GB di RAM GDDR6 dedicati, più che adeguata per la maggior parte delle funzioni di gaming, e sistema operativo Windows 11 (senza alcuna personalizzazione software).

Aprite i codici sconto Amazon che potete avere solo con il canale Telegram dedicato, e le offerte migliori di oggi, iscrivendovi subito a questo link.

Notebook Lenovo in offerta su Amazon

Occasione da non perdere su Amazon per gli utenti che vogliono uno dei migliori notebook attualmente in circolazione, almeno nella propria fascia di prezzo. La vendita di questo prodotto avrebbe un listino di 1299 euro, ma per l’occasione Amazon ha deciso di ridurre la spesa che gli utenti devono sostenere di circa 100 euro, per arrivare così ad un investimento finale di soli 1199 euro. Acquistatelo subito qui.

Essendo un notebook da gaming non mancano chiaramente i LED RGB, presenti direttamente alle spalle della tastiera, con giochi di luce personalizzabili da parte del consumatore. Oltre a questo, lo chassis è robusto e resistente, elegante al punto giusto, pronto ad ammaliare alla vista, e non solo al tatto, anche coloro che si siederanno in prossimità del giocatore stesso.