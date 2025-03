Samsung Galaxy Tab S10 FE e S10 FE+: le prime indiscrezioni

Samsung si prepara a lanciare i nuovi Galaxy Tab S10 FE e S10 FE+. Ovvero gli ufficiali successori dei modelli usciti nel 2023. L’azienda ha confermato l’arrivo dei dispositivi lo scorso novembre. Ma solo ora iniziano a circolare dettagli più precisi sulle loro caratteristiche. Il noto leaker Roland Quandt ha infatti svelato alcune informazioni tecniche che danno già un’idea di cosa aspettarsi.

Il Galaxy Tab S10 FE e FE+, il secondo si distingue per lo schermo

Entrambi i tablet saranno dotati del processore Exynos 1580. Esattamente lo stesso che dovrebbe essere montato sul futuro smartphone Galaxy A56. Ciò suggerisce una continuità nella fascia media dei dispositivi Samsung. In più, sia il modello base che quello Plus saranno disponibili in due varianti. Una solo Wi-Fi e una con connettività 5G.

Così da offrire una maggiore libertà di scelta agli utenti.

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, si parla di un sensore da 12MP. Anche se non sono ancora disponibili dettagli sulle fotocamere posteriori. Il lancio ufficiale non ha ancora una data precisa. Ma secondo le indiscrezioni dovrebbe avvenire entro il 31 luglio 2025.

Il vero punto di svolta della nuova serie sembra riguardare il display della variante Plus. Mentre il modello base manterrà la diagonale da 10,9”, esattamente come il Galaxy TabS9 FE, il GalaxyTab S10 FE+ subirà un importante cambiamento. Il suo schermo crescerà fino a 13,1”, aumentando in modo notevole rispetto ai 12,4” della generazione precedente.

Questa scelta potrebbe rendere il dispositivo particolarmente adatto per chi cerca un tablet per la produttività e l’intrattenimento. Un display più ampio significa maggiore comodità nel multitasking. Oltre che un’esperienza migliorata con la S Pen e una visione più immersiva per film, giochi e lettura. Se queste anticipazioni si riveleranno esatte, il Galaxy Tab-S10FE+ potrebbe affermarsi come un’alternativa interessante per chi desidera un tablet grande. Senza però dover investire in modelli di fascia premium.