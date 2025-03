Samsung potrebbe aggiornare questi device con la One UI 7

Samsung ha lanciato la nuova interfaccia utente One UI 7 sui Galaxy S25 mentre per tutti gli altri device dell’azienda si resta ancora in attesa. Stando a quanto confermato dal brand coreano, l’aggiornamento arriverà per tutti i device compatibili molto presto.

Attraverso un portavoce, l’azienda ha confermato l’avvio del roll-out della One UI 7 è previsto entro il primo trimestre e confidiamo che Samsung rispetti queste tempistiche. Infatti, le novità introdotte dal nuovo update sono molte e vanno oltre il semplice cambiamento dell’interfaccia utente.

Dall’ampio utilizzo dell’Intelligenza Artificiale ad una migliore ottimizzazione delle prestazioni e dell’autonomia. La One UI 7 è un aggiornamento in grado di rivoluzionare i device Samsung nel profondo.

Samsung è intenzionata a rilasciare la One UI 7 su una miriade di device a partire dal primo trimestre del 2025

Stando a quanto confermato da Samsung, il major update sarà rilasciato per tantissimi device. In particolare, si aggiorneranno i precedenti top di gamma come Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, S22 e Galaxy S21.

L’azienda coreana terrà in considerazione anche tutti i modelli della serie Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip dai più recenti fino alle precedenti tre generazioni. Non saranno esclusi i Galaxy Tab S10, oltre a tutti i device della famiglia Tab S9, Tab S8, Tab A9 oltre che Tab Active 5 e Active 4.

Il supporto alla One UI 7.0 sarà garantito anche per tanti smartphone della serie Galaxy A tra cui A73, A55, A54, A35 e A34 solo per citarne alcuni. L’azienda ha confermato che anche i device più recenti della gamma Galaxy M e Galaxy F si aggiorneranno.

Non tutti questi device saranno aggiornati nello stesso momento. Possiamo immaginare che a partire dal primo trimestre del 2025, la notifica di update riguarderà i dispositivi Samsung più recenti. Con il passare dei mesi, il roll-out andrà a riguardare tutti gli altri dispositivi. Non resta che attendere maggiori dettagli.