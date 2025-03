Realme 14 e 14X disponibili con Vodafone, ecco i prezzi

L’operatore telefonico italiano Vodafone ha da poco aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili in comode rate mensili. In particolare, ora gli utenti avranno la possibilità di acquistare in tutta comodità ben due nuovi device del produttore tech Realme. Si tratta dei nuovi smartphone di punta Realme 14X e Realme 14X Pro. Gli utenti potranno dunque decidere di acquistarli a rate, anche tramite il finanziamento con Compass. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone, arrivano sul catalogo i nuovi Realme 14X e Realme 14X Pro

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone ha aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili a rate. Come già accennato in apertura, ora si sono da poco aggiunti al catalogo ben due nuovi smartphone del produttore tech Realme. Il primo di questi è il nuovo medio di gamma Realme 14X.

Gli utenti, in particolare, abbinando una delle offerte della gamma Vodafone Special, dovranno sostenere un costo di 6,99 euro al mese per 24 rate mensili. In alternativa, abbinando una delle altre offerte dell’operatore, gli utenti dovranno sostenere un costo di 7,99 euro al mese sempre per 24 rate mensili. Scegliendo come metodo di pagamento la carta di credito sarà previsto un anticipo di 9,99 euro, mentre scegliendo il conto corrente sarà previsto un anticipo di 39,99 euro.

Il secondo smartphone disponibile all’acquisto con l’operatore telefonico italiano Vodafone è Realme 14X Pro. Quest’ultimo, in particolare, sarà disponibile all’acquisto per 24 rate mensili ad un costo di 10,99 euro al mese se si abbinerà una delle offerte della gamma Vodafone Special. Gli utenti dovranno invece pagare un costo di 11,99 euro al mese sempre per 24 rate mensili se si deciderà di abbinare una delle altre offerte dell’operatore telefonico. Per poter acquistare questo smartphone, però, gli utenti potranno scegliere come metodo di pagamento soltanto il conto contente bancario. Oltre a questo, in ogni caso sarà previsto un costo di anticipo pari a 29,99 euro.