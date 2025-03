Samsung potrebbe aver ritirato il caricabatterie wireless 3-in-1 per Galaxy S25

Samsung ha recentemente presentato la serie Galaxy S25, introducendo dispositivi “pronti per” lo standard Qi2. In concomitanza con questo lancio, l’azienda aveva annunciato un nuovo caricabatterie wireless 3-in-1 con supporto a Qi2, progettato per ricaricare simultaneamente uno smartphone, uno smartwatch Galaxy Watch e le Galaxy Buds o il Galaxy Ring. Tuttavia, sembra che questo accessorio sia stato rimosso dal mercato poco dopo la sua introduzione.​

Dettagli sul caricabatterie 3-in-1

Il caricabatterie, identificato con il codice WWA-T420, presentava una base ovale con tre punti di ricarica:​

Punto per smartphone : dotato di magneti per allineare perfettamente i dispositivi compatibili con lo standard Qi2, offrendo una ricarica fino a 15 W.​

: dotato di magneti per allineare perfettamente i dispositivi compatibili con lo standard Qi2, offrendo una ricarica fino a 15 W.​ Punto per smartwatch : una basetta dedicata per la ricarica dei Galaxy Watch.​

: una basetta dedicata per la ricarica dei Galaxy Watch.​ Punto per auricolari o smart ring: uno spazio sulla base per ricaricare le Galaxy Buds o il Galaxy Ring.​

Questo design permetteva agli utenti di ricaricare tre dispositivi contemporaneamente, semplificando la gestione quotidiana dei gadget elettronici.​ Nonostante l’entusiasmo iniziale, il caricabatterie WWA-T420 sembra essere stato ritirato dal mercato. Le ragioni precise di questa decisione non sono state comunicate ufficialmente da Samsung. Potrebbero essere legate a problemi tecnici, questioni di compatibilità o strategie commerciali riviste. Questa mossa ha lasciato molti utenti in attesa di una soluzione ufficiale per la ricarica simultanea dei loro dispositivi Galaxy.​

Al momento, Samsung non ha annunciato un sostituto diretto per il caricabatterie 3-in-1 WWA-T420. Tuttavia, l’azienda offre altri accessori di ricarica wireless, anche se potrebbero non supportare contemporaneamente tre dispositivi. Gli utenti interessati a soluzioni di ricarica multipla potrebbero dover considerare prodotti di terze parti compatibili con lo standard Qi2, assicurandosi della loro compatibilità con i dispositivi Galaxy S25 e accessori correlati.​

La rimozione improvvisa del caricabatterie wireless 3-in-1 dal mercato solleva interrogativi sulla strategia di Samsung riguardo agli accessori per la nuova linea Galaxy S25. Gli utenti che avevano pianificato l’acquisto di questo accessorio dovranno ora valutare alternative disponibili sul mercato o attendere eventuali nuovi annunci da parte dell’azienda. È consigliabile monitorare i canali ufficiali di Samsung per aggiornamenti futuri su accessori e soluzioni di ricarica compatibili.​