Microsoft: ora Copilot Voice e Think Deeper sono gratis per tutti

Microsoft ha deciso di aprire le porte a due delle funzionalità più avanzate del suo assistente AI: Copilot Voice e Think Deeper. Da oggi, chiunque potrà utilizzarle senza vincoli o restrizioni, mentre prima erano riservate agli utenti paganti o limitate nel numero di utilizzi.

Con questa decisione dunque Microsoft compie un grande passo avanti e dunque rende la sua intelligenza artificiale disponibile per tutti. Era necessario anche per equipararsi alla concorrenza. Inoltre è stato precisato che potrebbero esserci delle interruzioni durante i momenti di utilizzo intenso dei modelli in questione.

Cosa cambia con questa novità in casa Microsoft

Copilot Voice permette di interagire vocalmente con l’assistente AI, rendendo le conversazioni più fluide e naturali;

Think Deeper sfrutta il modello avanzato di OpenAI per fornire risposte più dettagliate e articolate, migliorando l'analisi e la capacità di ragionamento dell'AI.

Si tratta dunque di una novità in quanto chi prima non aveva un piano di abbonamento per Copilot Pro, non poteva andare oltre la versione limitata.

Copilot Pro ha ancora senso?

Questa novità non cancellerà il piano Pro. Continuerà ad esistere e a costare uguale con tutti i suoi vantaggi:

Accesso prioritario ai modelli AI più avanzati nei momenti di traffico elevato;

Funzionalità sperimentali in anteprima, che verranno rilasciate nei prossimi mesi;

, che verranno rilasciate nei prossimi mesi; Integrazione avanzata con Microsoft 365, in particolare con Word, Excel e PowerPoint.

L’AI di Microsoft si espande sempre di più

L’intelligenza artificiale è diventata un pilastro dell’ecosistema Microsoft. Copilot è stato introdotto inizialmente in Bing, per poi espandersi a Windows 11 e alle app di Office.

Di recente, Microsoft ha iniziato a integrare l’AI anche in Paint, con il pulsante Copilot, che permette di accedere a strumenti avanzati come Cocreator, Image Creator e Generative Erase. Per ora, questa novità è riservata agli utenti Windows Insider, ma presto potrebbe arrivare per tutti.

Con questa mossa, Microsoft sta chiaramente puntando a rendere l’AI alla portata di tutti, senza barriere economiche per l’accesso alle funzioni più avanzate di Copilot.