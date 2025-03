iPhone 17 Pro sarà potentissimo: l’AI richiede il passaggio a 12 GB di RAM

La grande implementazione a bordo degli iPhone durante gli ultimi tempi corrisponde certamente all’intelligenza artificiale. Tante persone non sono convinte di questo passo compiuto da Apple, ma a quanto pare l’azienda di Cupertino intende spingere in tale direzione. I prossimi iPhone 17 Pro infatti, almeno stando a quanto riportato in queste ore, dovrebbero beneficiare di un upgrade importante dal punto di vista hardware. Apple sarebbe infatti pronta a portarli a 12 GB di RAM, un aumento che consentirà di supportare meglio le funzioni di Apple Intelligence.

Apple aumenta la RAM per spingere l’AI

Il requisito minimo per utilizzare l’intelligenza artificiale e per supportare Apple Intelligence è notoriamente quello degli 8 GB di RAM. Proprio per questo motivo l’azienda ha dotato di questa caratteristica tutti i suoi nuovi smartphone, dal nuovo iPhone 16 fino ad arrivare al 16e. Ora però si punta a qualcosa in più.

Secondo alcune fonti molto attendibili, questa novità potrebbe però restare esclusiva degli iPhone 17 Pro e Pro Max, mentre gli iPhone 17 e il presunto iPhone 17 Air dovrebbero mantenere gli 8 GB attuali. Un approccio che Apple ha già adottato in passato per differenziare le versioni standard da quelle premium.

Un iPhone 17 tutto nuovo si prospetta agli occhi degli utenti

L’incremento della RAM potrebbe non essere l’unico cambiamento. I rumor parlano di un design rinnovato per l’intera gamma, con modifiche al layout della fotocamera e nuove funzionalità dedicate ai creator, segno che Apple vuole puntare sempre più sulla produzione di contenuti video professionali.

Un’altra novità potrebbe essere l’arrivo di un modello inedito: iPhone 17 Air. Secondo le indiscrezioni, questa versione sostituirebbe l’attuale iPhone Plus, con un design estremamente sottile e minimalista, in linea con la filosofia di leggerezza e portabilità che Apple ha già adottato in altri prodotti.

La scelta dei 12 GB di RAM sarebbe in linea con il mondo smartphone attuale, nel quale sono richieste caratteristiche sempre più spiccate per gestire i volumi di lavoro richiesti dagli utenti.