Google introduce nuove funzionalità per facilitare la rimozione dei dati personali dal web

Google ha annunciato un aggiornamento significativo al suo strumento “Risultati su di te”, progettato per semplificare la rimozione di informazioni personali dai risultati di ricerca. Questa iniziativa mira a offrire agli utenti un maggiore controllo sulla propria privacy online, consentendo una gestione più efficace dei dati sensibili presenti sul web.​

Funzionalità principali dell’aggiornamento

L’aggiornamento introduce un report specifico che identifica informazioni personali come indirizzi, numeri di telefono e indirizzi email pubblicamente accessibili nei risultati di ricerca. Questo report permette agli utenti di visualizzare rapidamente quali dati sensibili sono esposti e di intraprendere azioni per la loro rimozione. In precedenza, l’accesso a queste funzionalità era limitato e nascosto nelle impostazioni dell’account Google, rendendo il processo meno intuitivo.​

Per avvalersi di questa nuova funzionalità, gli utenti possono seguire questi passaggi:​

Accesso al report: Accedere al proprio account Google e navigare alla sezione “Risultati su di te”.​

Visualizzazione delle informazioni: Esaminare il report che elenca le informazioni personali attualmente visibili nei risultati di ricerca.​

Richiesta di rimozione: Selezionare le informazioni che si desidera rimuovere e inviare una richiesta direttamente tramite l’interfaccia fornita.​

Google valuterà ogni richiesta per assicurarsi che soddisfi i criteri per la rimozione, bilanciando il diritto alla privacy con l’interesse pubblico. Attualmente, la funzione “Risultati su di te” è disponibile in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Australia, Canada, Sudafrica, Brasile, Messico, Spagna, Francia, Svezia, Thailandia, India e Indonesia. Google ha espresso l’intenzione di estendere questa funzionalità ad altri mercati nei prossimi mesi, ampliando così la protezione della privacy a un numero maggiore di utenti a livello globale.​

La crescente preoccupazione per la privacy online ha spinto le aziende tecnologiche a sviluppare strumenti che offrano agli utenti un maggiore controllo sui propri dati. Questo aggiornamento di BigG rappresenta un passo significativo in questa direzione, fornendo un mezzo più accessibile e user-friendly per gestire la propria presenza digitale.​

È importante notare che, sebbene questo strumento migliori la gestione dei dati personali nei risultati di ricerca di Google, non garantisce la rimozione delle informazioni dalle pagine web originali. Pertanto, gli utenti potrebbero dover contattare direttamente i webmaster dei siti in questione per richiedere la completa eliminazione dei dati sensibili.​