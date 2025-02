Comet è il nuovo browser AI di Perplexity che sfida Google Chrome

Come se non ce ne fossero già molti in giro, ecco un altro: Perplexity ha annunciato il lancio di Comet, un browser basato sull’intelligenza artificiale che si preannuncia davvero molto interessante. È stato un post pubblicato su X (ex Twitter) a far rimbalzare la notizia. A giocare un ruolo fondamentale, è stata un’animazione che ha accompagnato proprio il post in questione. Al momento i dettagli precisi di questa nuova esperienza non si conoscono, ma di certo c’è tanta curiosità.

Comet: l’inizio di una nuova sfida

Perplexity ha aperto le iscrizioni alla versione beta di Comet, fornendo un link diretto per registrarsi. Tramite il sito ufficiale, coloro che sono interessati a provare il browser, dovranno solo lasciare il loro indirizzo e-mail. A quel punto arriverà una conferma in posta elettronica: l’utente sarà nella lista d’attesa. Ogni settimana nuovi utenti potranno accedere alla beta, anche se con la condivisione dell’invito tramite i social si potrebbero velocizzare il processo.

Il browser si basa su un sistema che consente agli utenti di ottenere risposte precise e approfondite, raccogliendo informazioni dal web e da vari database e presentandole in modo chiaro.

Un mercato competitivo e pieno di sfide

Con Comet, Perplexity entra in un settore dominato da Google Chrome, che detiene la quota maggiore del mercato globale dei browser. La concorrenza è agguerrita e Comet dovrà distinguersi offrendo funzionalità innovative basate sull’intelligenza artificiale.

Negli ultimi anni, le applicazioni AI rivolte ai consumatori si sono concentrate principalmente su tre aree: chatbot generalisti come ChatGPT e Claude, funzioni AI integrate in software esistenti come Adobe Photoshop o iOS di Apple e software autonomi pensati per rivoluzionare categorie di applicazioni, come l’IDE Cursor. Browser specificamente basati su AI sono ancora rari, ma si prevede che questo settore crescerà nei prossimi anni.

Perplexity ha già ampliato la sua offerta con strumenti di ricerca avanzata e l’API Sonar, progettata per potenziare le ricerche attraverso l’intelligenza artificiale generativa. Ora, con Comet, l’azienda punta a ridefinire l’esperienza di navigazione online, offrendo un’alternativa intelligente ai browser tradizionali.