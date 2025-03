1Mobile: Una super promo 5G offre ottime caratteristiche a basso prezzo

Se siete stanchi della vostra attuale promozione attiva sul vostro numero di cellulare e avete intenzione di sostituirla con una più adatta alle vostre esigenze o semplicemente più ricca di opzioni un provider che sicuramente merita la vostra attenzione è 1Mobile, l’operatore tinto di rosso si è trasformato in una vera e propria certezza nel corso degli ultimi anni dal momento che offre servizi decisamente competitivi e con costi assolutamente accessibili a chiunque, quest’ultimo si sta infatti impegnando per garantire ai propri consumatori delle offerte sempre al passo coi tempi e con costi davvero competitivi, recentemente ha infatti attivato la connettività 5G che ora è presente di default all’interno delle proprie tariffe, scopriamo insieme dunque un’offerta ad hoc che garantisce la connettività di ultima generazione abbinata a caratteristiche davvero interessanti.

Costo e features top

La promozione di cui vi parliamo oggi consente di accedere alla bellezza di 200 GB di traffico dati in 5G abbinati a minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, i veri punti di forza dell’offerta sono però innanzitutto il prezzo, cinque euro per il primo mese e poi a partire dal secondo mese 7,99 € al mese, l’altro punto di forza invece risiede nel fatto che l’offerta garantisce la portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza, dunque non dovrete pagare nessun costo aggiuntivo se non un piccolo contributo di cinque euro legato alla Sim fisica che ovviamente riceverete comodamente a casa vostra, si tratta sicuramente di ottime caratteristiche per una promo che garantisce anche la connettività di ultima generazione agganciata alla rete Vodafone, se siete interessati vi basterà accedere alla pagina ufficiale della promozione per poterla attivare.

Ovviamente tenete presente che per poter utilizzare la connettività 5G è necessario avere a disposizione uno smartphone che supporti questo tipo di connessione dati altrimenti utilizzerete solo la connettività 4G, quindi prima di procedere verificate questo piccolo ma importante dettaglio.