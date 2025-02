Amazfit Balance si aggiorna: miglioramenti per il monitoraggio del sonno

Il nuovo aggiornamento di Amazfit Balance è arrivato. A tal proposito sembrano siano state introdotte alcune ottimizzazioni mirate a migliorare l’esperienza d’uso complessiva. La versione 3.25.11.1, attualmente in fase di distribuzione, non porta grandi novità. Piuttosto perfeziona alcune funzioni già esistenti. Il pacchetto non richiede molto spazio e può essere scaricato rapidamente. Il suo peso infatti è di poco più di 11MB.

Amazfit Balance: disponibilità e installazione dell’aggiornamento

Uno degli aspetti principali su cui si concentra questo aggiornamento è sicuramente il tracciamento del sonno. La precisione nella rilevazione delle fasi di riposo e del risveglio è stata affinata. Cosa che consente agli utenti di ottenere dati molto più accurati. Anche la notifica dell’aggiornamento mattutino è stata migliorata, correggendo eventuali errori segnalati nelle versioni precedenti. In più, sono stati apportati alcuni bugfix relativi al conteggio dei passi, che ora dovrebbe essere più affidabile.

Questi piccoli interventi mirano a garantire una maggiore stabilità al sistema, assicurando un funzionamento più fluido dello smartwatch. Anche se l’update non introduce nuove funzionalità, rappresenta comunque un passo avanti nel miglioramento complessivo del dispositivo.

L’update è già in distribuzione e disponibile anche in Italia. Molti utenti potrebbero averlo già ricevuto. Ma chi vuole verificarne la disponibilità può farlo manualmente tramite l’app Zepp. Basta aprire l’applicazione sullo smartphone connesso all’orologio. Poi accedere alla scheda dedicata al dispositivo e selezionare la voce “Aggiornamento di sistema“. Se non viene rilevata immediatamente la nuova versione, non c’è motivo di preoccuparsi. La diffusione delle ultime innovazioni introdotte avviene spesso in modo graduale. Quindi è possibile che arrivi nelle ore successive. In questi casi, è consigliabile riprovare dopo un po’ di tempo per vedere se il download diventa disponibile.

Nel frattempo, per chi vuole approfondire le potenzialità di Amazfit Balance, sono disponibili recensioni dettagliate che analizzano le funzionalità del dispositivo. Una cosa è certa. Con le ultime correzioni apportate, l’esperienza d’uso dello smartwatch diventa ancora più affidabile e precisa.