Data breach colpisce 3,3 mln di utenti: arriva la denuncia

La società ha dichiarato di non essere in grado di determinare con precisione quali e quanti dati siano stati compromessi. Ha però assicurato che, ad oggi, non emergono prove di un loro uso fraudolento. Per cercare di mitigare i possibili danni, DISA ha offerto alle persone potenzialmente coinvolte un anno di servizi anti-frode. Tra cui sono inclusi il monitoraggio dei conti correnti e il supporto per il ripristino dell’identità in caso di abusi. Tale misura, però, anche se apprezzabile, non basta.

In un’epoca in cui i pericoli online sono sempre più sofisticati è fondamentale investire in tecnologie di sicurezza avanzate. Oltre che nella formazione del personale. Ciò per far si che situazioni del genere possano essere individuate e neutralizzate in tempo. In tal modo sarà possibile proteggere non solo i dati sensibili, ma anche la fiducia dei clienti. Ristabilendo anche la reputazione aziendale.