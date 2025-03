Tesla, poche vendite e il titolo in borsa crolla dell’8%

La casa automobilistica Tesla è nota a tutti poiché nel corso degli anni è riuscita a portare su strada veicoli dalle ottime prestazioni e senza dubbio con un design che ha attirato molto l’attenzione degli utenti. Un marchio che, con un importante lavoro di progettazione, ha proposto diversi modelli elettrici che hanno contribuito a incrementare la diffusione di una mobilità sostenibile.

Ciò nonostante, lo sforzo effettuato dal marchio statunitense ultimamente sembrerebbe non bastare. Non a caso, Tesla ha visto il suo titolo TSLA crollare dell’8% facendo scendere la propria valutazione al di sotto della soglia di 1 trilione di dollari. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla “spiacevole” situazione che vede come protagonista l’azienda di Elon Musk.

Tesla: crollo in borsa per l’azienda statunitense

Non sempre le cose vanno per il verso giusto, neppure per i marchi automobilistici più importanti del settore. Veder crollare dell’8% il proprio titolo sicuramente non è stato piacevole per un brand come Tesla che punta sempre a conquistare nuove quote di mercato.

A tal proposito, anche il CEO, Elon Musk, aveva reso noto che il caso di mancata crescita dei profitti il valore delle azioni sarebbe stato messo a rischio. Ma a cosa è dovuto tale calo? Una domanda che sorge certamente spontanea e a cui possiamo dare certamente una risposta.

Parte del crollo del titolo sarebbe da attribuirsi a un calo significativo delle vendite di vetture sul mercato europeo. Non dimentichiamo che proprio in Europa le stime parlano di una perdita di circa il 50% solamente nell’ultimo periodo. Chiaramente tale situazione non può fare altro che peggiorare la situazione per la casa automobilistica Tesla.

In merito a ciò, anche il CEO dell’azienda ha voluto esprimere il proprio parere rendendo noto che se non si mostrerà una crescita nei profitti, la valutazione potrebbe essere schiacciata come un soufflé da un martello.