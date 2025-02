PS Store, ultimi giorni per la promo Il Pianeta Degli Sconti

In queste ultime settimane il colosso del gaming Sony ha reso disponibili su PlayStation Store numerose promozioni di rilievo che hanno fatto la gioia degli utenti. Una delle più apprezzate è senz’altro la promo denominata Il Pianeta Degli Sconti. Con quest’ultima, infatti, gli utenti hanno potuto acquistare e scaricare sulla propria console numerosi videogiochi di rilievo a dei prezzi decisamente stracciati. Tuttavia, tutti gli interessati ad usufruire di questa promozione avranno ancora pochi altri giorni per poterlo fare.

PlayStation Store, ultimi giorni per usufruire della super promo Il Pianeta Degli Sconti

La super promozione resa disponibile da Sony rimarrà a disposizione su PlayStation Store soltanto per pochi altri giorni. Come già detto in apertura, infatti, questa promozione è stata resa disponibile sullo store da diversi giorni, ormai. Secondo quanto riportato in rete, in particolare, la promozione in questione sarà disponibile quasi fino a fine mese, ovvero fino alla giornata del prossimo 27 febbraio 2025.

Tutti gli utenti interessati a sfruttare al meglio questa promozione dovranno dunque affrettarsi per non perdere nessuna occasione. Con la promo Il Pianeta Degli Sconti, infatti, gli utenti possono acquistare numerosi titoli di rilievo a dei prezzi decisamente interessanti. Molti di questi, ad esempio, sono proposti anche ad un prezzo inferiore addirittura ai 5 euro. Tra questi, troviamo ad esempio due videogiochi della LEGO. Ci stiamo riferendo in particolare ai giochi LEGO Batman 3: Gotham e Oltre e LEGO City Undercover. Per tutti gli interessati, entrambi i titoli sono disponibili all’acquisto su PlayStation Store ad un prezzo scontato di soli 4,79 euro.

Le offerte e gli sconti non finiscono ovviamente qui. Sono infatti a disposizione degli utenti anche videogiochi proposti a dei prezzi ancora più bassi. Ricordiamo ad esempio il videogioco della saga di Resident Evil, ovvero Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition. Quest’ultimo è al momento acquistabile e scaricabile su PlayStation Store ad un prezzo di 4,99 euro. Per chi vuole poi un titoli a bassissimo costo, c’è poi il videogioco XCOM 2 disponibile ad un prezzo di soli 2,49 euro.

Come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di PlayStation Store per non perdere nessuna occasione.