Samsung punta sull’AI: le prime novità in arrivo al MWC 2025

Samsung Electronics si prepara ad una serie di novità particolarmente interessanti per il settore smartphone e dell’intelligenza artificiale. A tal proposito, durante il Mobile World Congress 2025, che si terrà al Fira Gran Via di Barcellona dal 3 al 6 marzo, l’azienda punta a ridefinire il proprio ecosistema smartphone . Con un focus sull’innovazione avanzata, Samsung presenterà le ultime evoluzioni di Galaxy AI, i dispositivi di nuova generazione della serie Galaxy S25 e la sua prima incursione nel mondo della realtà estesa con Project Moohan.

Samsung: le prossime innovazioni in arrivo

La nuova serie Galaxy S25 promette di trasformare l’esperienza mobile attraverso un’AI sempre più integrata e potente. I nuovi smartphone combinano design raffinato con prestazioni all’avanguardia. Gli utenti potranno sperimentare nuove funzionalità come l’interazione avanzata con Gemini Live. Inoltre, la funzionalità Cerchia e Cerca offre un metodo intuitivo per esplorare contenuti online senza interruzioni.

Nel settore gaming verranno introdotte interessante innovazioni. A tal proposito, la presenza del nuovo Snapdragon 8 Elite per Galaxy garantisce prestazioni invidiabili. Con tempi di risposta ridotti e una grafica ultra-definita per un’esperienza di gioco senza compromessi. Per il mondo della fotografia, invece, Galaxy AI introduce strumenti innovativi per migliorare la creatività. Tra cui la Ricerca Galleria per individuare immagini tramite linguaggio naturale e l’Assistente al Disegno per perfezionare gli schizzi. Inoltre, sono attesi anche nuovi filtri che permettono di personalizzare ogni scatto in modalità ritratto.

La Insieme alla serie Galaxy 25, Samsung è pronta a presentare anche il nuovo Galaxy S25 Edge. Tale smartphone rappresenta il dispositivo Galaxy S più sottile di sempre. Riguardo la diffusione dell’intelligenza artificiale, Samsung ha deciso di estendere il suo ecosistema AI anche alla serie Galaxy A. Con il Galaxy A56 5G, A36 5G e A26 5G, gli utenti potranno beneficiare di funzionalità avanzate come Gomma Oggetto per la modifica delle immagini. Inoltre, saranno disponibili fino a sei anni di aggiornamenti, garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo.

L’integrazione dell’AI si estende anche al settore della salute. A tal proposito, Galaxy S25 introdurrà nuove funzioni di benessere, come il punteggio energetico e i consigli personalizzati per fitness e sonno. E non è tutto. Le nuove funzioni AI non riguarderanno solo gli smartphone. Samsung è pronta ad investire anche nel campo della smart home. L’azienda presenterà nuove soluzioni per il controllo intelligente dei dispositivi domestici. Assicurando così una gestione più efficiente e sicura grazie a Knox Matrix.

Un’altra importante novità sarà Project Moohan, il primo visore XR di Samsung basato su Android. Quest’ultimo offrirà un’esperienza immersiva senza precedenti grazie all’integrazione dell’AI multimodale. Infine, Samsung metterà in mostra le sue innovazioni nelle reti di nuova generazione, con soluzioni RAN virtualizzate, radio 5G avanzate e la suite Samsung CognitiV Network Operations Suite (NOS). Un focus particolare sarà riservato alle reti 5G private, con esempi concreti di collaborazione industriale. Come il recente trial con Hyundai.