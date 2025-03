Nvidia RTX 5090: un’altra scheda finisce in fiamme

A quanto pare i problemi per l’azienda tinta di verde non sembrano essere finiti qui, nell’ultima settimana infatti si è molto discusso delle sue schede di ultima generazione dal momento che tutti i modelli della nuova famiglia stanno accusando alcuni problemi, in primis spicca il difetto di fabbrica di cui sono affette tutte le schede che presentano delle unità di elaborazione mancanti, il problema che l’azienda ha dovuto riconoscere ufficialmente e per il quale offre la sostituzione completamente gratuita della scheda difettosa nel caso ne siate in possesso, ma non è finita qui, aveva infatti fatto di discutere in passato anche un altro problema che sta affliggendo le schede video che risulta essere il loro prendere letteralmente fuoco indeterminate situazioni senza nessun tipo di motivo apparente, nello specifico i fatti attualmente documentati mostrano schede con connettori per l’alimentazione sciolti e che addirittura hanno preso fuoco, quello di cui vi parleremo oggi però non riguarda nello specifico questa componente.

La scheda bruciata

Un utente Reddit ha segnalato che la propria scheda grafica, una Asus ROG Astral RTX 5090, una scheda top di gamma tra le top di gamma, ha letteralmente preso fuoco, l’utente ha raccontato il fatto attestando come il suo pc dapprima si sia spento improvvisamente senza un motivo apparente e ad un tentativo di riavvio la scheda abbia preso fuoco rilasciando una puzza di bruciato decisamente evidente, ad un’ispezione si può vedere, come documentato dalle foto, che la scheda non si è bruciata in una posizione vicina o correlata ai connettori per l’alimentazione ma in un punto decisamente diverso.

Secondo molti utenti, tutti questi problemi possono essere legati ad un dettaglio da non sottovalutare, si sta infatti diffondendo la teoria secondo cui l’azienda per poter mantenere i costi al pubblico al di sotto di una certa soglia, abbia puntato su componenti di supporto per l’elettronica della scheda di una qualità non sufficientemente elevata a sostenere i carichi di lavoro intensivi che schede di questo livello impongono, questi difetti e problemi possono e probabilmente sono l’effetto collaterale di questo risparmio.