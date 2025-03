Photoshop arriva su iPhone e iPad: Adobe rivoluziona il fotoritocco

Adobe ha rilasciato ufficialmente la versione di Photoshop per iPhone e iPad. La quale porterà con sé strumenti avanzati di fotoritocco direttamente sui dispositivi mobili. L’app è disponibile gratuitamente su AppStore. Insieme alla possibilità di acquistare funzionalità premium. Oltre ad offrire un’interfaccia ridisegnata per un utilizzo più fluido e intuitivo. L’obiettivo è quello di garantire un’esperienza di editing che si avvicina a quella desktop. In modo che gli utenti possano modificare le proprie immagini ovunque si trovino.

Photoshop: intelligenza artificiale e strumenti professionali a portata di mano

Rispetto a Photoshop Express, questa versione più avanzata introduce strumenti più potenti. Supporta infatti la gestione di livelli, maschere e selezioni precise. Sarà possibile lavorare su file Photoshop con piena compatibilità, accedendo alle proprie creazioni su diversi dispositivi senza interruzioni. In più, Adobe ha annunciato che la stessa applicazione sarà presto disponibile anche per Android. Ampliando così la possibilità di utilizzo su un numero ancora maggiore di

device.

Una delle caratteristiche più innovative della nuova versione di Photoshop è sicuramente l’integrazione dell’IA tramite la tecnologia Adobe Firefly. Grazie a questa soluzione avanzata, infatti, è possibile sfruttare strumenti di modifica intelligenti. Ad esempio il Riempimento generativo. Il quale permette di aggiungere, rimuovere o modificare elementi all’interno di un’immagine con pochi tocchi. È possibile anche cambiare il colore di specifici oggetti. Oltre che sostituire sfondi o eliminare dettagli indesiderati. Tutto ciò in modo preciso e veloce.

L’app si integra perfettamente con altre soluzioni Adobe. Come Lightroom, Fresco ed Express. Offre quindi un ecosistema completo per la creazione grafica. Chi desidera accedere a tutte le funzionalità avanzate può sottoscrivere il piano Photoshop Mobile e Web. Un pacchetto che include l’uso del software su più dispositivi. Oltre che l’accesso a una libreria gratuita di AdobeStock e la compatibilità con browser come Safari, Chrome e Firefox. Il costo dell’abbonamento è di 6,99€ al mese o 59,99€ all’anno.

Insomma, con questa mossa, Adobe punta a rendere il fotoritocco professionale sempre più accessibile. Offrendo strumenti potenti anche a chi lavora da smartphone o tablet.