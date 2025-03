AI nelle scuole: l’Estonia porta ChatGPT Edu in classe

L’Estonia ha deciso di fare sul serio con l’intelligenza artificiale nelle scuole, diventando il primo paese al mondo a integrarla ufficialmente nel sistema educativo. L’idea è semplice: dare a studenti e insegnanti delle scuole secondarie un accesso gratuito a ChatGPT Edu, una versione pensata apposta per l’apprendimento. Il tutto partirà nel 2025, con le classi 10° e 11° come prime a sperimentarlo.

L’Estonia sperimenta l’AI Leap 2025

Se tutto questo ti suona un po’ futuristico, devi sapere che in Estonia non è una novità puntare sulla tecnologia. Già negli anni ’90, con il programma “Tiger Leap”, il paese ha portato i computer in tutte le scuole, rendendo l’informatica una parte centrale dell’educazione. Adesso, con il progetto “AI Leap 2025”, l’obiettivo è fare lo stesso con l’intelligenza artificiale: non più solo uno strumento per pochi, ma qualcosa che tutti possano usare per studiare, imparare e magari anche divertirsi un po’.

E a quanto pare gli estoni sono già pronti. Il paese è tra i primi 15 al mondo per utilizzo di ChatGPT, con un account attivo ogni quattro cittadini. Molti lo usano per fare i compiti, scrivere testi, programmare o semplicemente farsi spiegare concetti difficili. Quindi, perché non portarlo direttamente nelle scuole?

Ovviamente, non basta mettere ChatGPT a disposizione degli studenti e sperare che tutto funzioni alla perfezione. Il governo ha già annunciato che investirà anche nella formazione degli insegnanti, così da aiutarli a integrare l’AI in modo intelligente e utile. ChatGPT Edu, poi, non è la versione classica che conosciamo, ma una piattaforma più avanzata e sicura, progettata per rispettare la privacy e garantire un uso controllato in classe.

Non tutti, però, sono entusiasti. C’è chi teme che gli studenti finiscano per dipendere troppo dall’AI, perdendo la capacità di ragionare in autonomia. Altri, invece, vedono questa svolta come un’opportunità incredibile per rendere l’istruzione più personalizzata e coinvolgente.

Una cosa è certa: l’Estonia sta ancora una volta dimostrando di essere un passo avanti. Se questo esperimento funzionerà, potrebbe ispirare molti altri paesi a seguire la stessa strada.